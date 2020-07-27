5 признаков качественной камеры смартфона в 2020 году. От количества камер до режимов съёмки

Камера — та часть смартфона, к которой приковано больше всего внимания. Также здесь максимально много пространства для экспериментов, поэтому у брендов они получаются максимально разными. Отсюда возникает путаница. Лайф разобрался, какой должна быть камера флагманского смартфона.

Количество модулей

Необходимых модуля три: основной, телефото и ультраширокоугольный. Это минимальный набор для съёмки с разными углами обзора и увеличением. Ультраширокоугольный модуль позволяет захватить больше объектов, а телефото — снимать с увеличением в высоком качестве.

Это не единственный вариант набора камер. В Xiaomi Mi Note 10 два телефотосенсора — с двукратным и пятикратным увеличением. Это позволяет снимать без потери качества с разными зумами.

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

Кроме того, в смартфоны среднего класса принято добавлять макромодули для съёмки мелких объектов на расстоянии до пяти миллиметров. Только это бесполезный модуль. Как правило, у них посредственная детализация и слабо работает автофокус. Практичнее делать макрофото с ультраширокоугольного сенсора. В общем, другие модули совершенно не обязательны.

Оптимальное значение: три камеры — основная, ультраширокоугольная и телефото.

Оптический зум. Больше — не значит лучше

Оптимальный — трёхкратный. Этого достаточно, чтобы захватить объект вдали и получить качественную фотографию с низкой потерей качества. Альтернатива — двукратный и пятикратный, но они менее практичны.

У двукратного оптического зума есть один минус: если в смартфоне стоит сенсор с таким параметром, в портретном режиме устройство снимает именно с него. А любой телефотомодуль по качеству хуже основного. Из-за этого возникают проблемы с балансом белого, задний план слабо детализируется, хуже работает HDR.

Видео © LIFE / Татьяна Руденко

Пятикратный зум — тоже неуниверсальное решение. С ним получаются эффектные фотографии объектов вдали с высокой детализацией. При этом при двукратном, трёхкратном и четырёхкратном увеличении работает цифровой зум — изображение обрезается программно, и качество получается ниже, чем с телефотомодуля. Кроме того, сценариев использования пятикратного увеличения гораздо меньше, чем у двукратного и трёхкратного.

Оптимальное значение: трёхкратный.

Количество мегапикселей — важное значение. Но это не главное

Количество мегапикселей имеет значение, но это далеко не единственное, что влияет на качество. Размер пикселей, цветовая модель, программное обеспечение, в частности HDR, — всё это имеет не меньшее значение.

Количество мегапикселей влияет на детализацию изображения. Сделайте две одинаковые фотографии в разрешении 48 Мп и 12 Мп. На первый взгляд они одинаковые. Но увеличьте изображения. В первом случае картинка будет гораздо более детализированной.

Оптимальное значение: 48 Мпикс. Но камера должна быть хороша и по другим параметрам.

Ночной режим обязателен

Тренд последних трёх лет — съёмка при недостаточной освещённости. Фотографии в высоком качестве получаются благодаря специальному ночному режиму. В противном случае снимку не хватает детализации и динамического диапазона.

В нём фотография получается благодаря следующему алгоритму: камера делает серию снимков с разной экспозицией (поэтому для получения снимка нужно статично держать смартфон до восьми секунд, в зависимости от условий), затем накладывает их друг на друга и вытягивает значение яркости на максимум. Получается так, что камера смартфона видит то, чего не разглядит человеческий глаз.

Светосила. Чем меньше, тем лучше

Скорее всего, вы даже не знаете, о чём идёт речь. Но если вы покупаете фотофлагман, стоит изучить этот момент. От него зависит, как камера будет вести себя при недостаточной освещённости.

Чем меньше значение, тем лучше — тем больше света попадает на матрицу. Например, f/1,6 лучше f/2,4. В первом случае матрица пропустит больше света. Это, пожалуй, единственное, на что влияет диафрагма в камере смартфона.

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

В мире серьёзной фототехники она прямо влияет на глубину резкости — путём увеличения апертуры размывается фон и получается эффект боке. Но это не касается смартфонов, тут задний план размывается строго программно.