Почему телевизоры стоят как автомобили и зачем переплачивать за самые дорогие модели?

Летом 2019 года вышел Mac Pro. В максимальной комплектации он стоит 4,5 миллиона рублей. Столько же вы заплатите за однокомнатную квартиру в Выхине. Его цена вызвала удивление, в то же время подобная цена за телевизор никого не удивит. Самые дорогие модели могут стоить несколько миллионов рублей. Лайф разобрался в ценообразовании.

Чем больше диагональ, тем дороже телевизор

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Если в интернет-магазине каталог телевизоров отсортировать по цене от большей к меньшей, то в топе будут модели с самыми большими диагоналями. В нашем случае топ-5 получился следующим: Sony KD-98ZG9 (98 дюймов), Samsung QE98Q900RBU (98 дюймов), Samsung QE85Q950TSU 85 дюймов, Sony KD-85ZH8 (85 дюймов), Loewe OLED56437D50 Bild 7.77 (76,6 дюйма).

Директор по исследованиям телевизоров в IHS Markit Пол Ганьон видит прямую связь между размером экрана и ценой. Причём стоимость телевизора в зависимости от этого может расти многократно, тогда как диагональ увеличивается незначительно.

— Стоимость телевизора зависит от эффективности производства панелей. Каждое поколение ЖК-экранов оптимизировано под конкретные размеры. В восьмом поколении очень эффективно производятся 55-дюймовые дисплеи, поэтому их себестоимость намного ниже, чем у экранов больших размеров, — говорит топ-менеджер.

Пример — телевизор Samsung QE82Q900RBU с экраном QLED. Это не ЖК, но принцип тот же. Версия на 55 дюймов стоит 249 990 рублей, а на 65 дюймов — 349 990 рублей. Дисплей увеличился на 10 дюймов, а цена повысилась в полтора раза. Просто матрицы такого размера производить в разы сложнее.

Поэтому, если обширное пространство на стене вы хотите заполнить телевизором, приготовьтесь выложить крупную сумму. И возможно, это будет единственной причиной высокой цены.

Чем ниже спрос, тем выше стоимость

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В индустрии технологий есть две бизнес-модели. Нагляднее всего они видны на примере смартфонов. Есть Apple, ставящая на прибыль с продажи одного экземпляра. А есть Xiaomi, которой важно именно число реализованных устройств.

Оба подхода эффективны, но продукты получаются принципиально разными. Одни выходят дорогими, и компании приходится повышать лояльность к бренду, привлекать высокими характеристиками, прочими фишками и формировать культуру потребления вокруг себя. Вторые устройства получаются доступными, с небольшой разницей между себестоимостью и ценой.

То же самое касается и экранов телевизоров. Самая популярная диагональ экрана телевизора в мире — 47 дюймов, а в топ-5 самых дорогих в одном из интернет-магазинов минимальное значение — 76,6. Основатель Insight Media Крис Чиннок видит прямую связь между популярностью экрана определённого размера и его себестоимостью.

— 55-дюймовые модели довольно распространённые. И наоборот, гораздо меньше заводов производят экраны для более крупных моделей, поэтому предложение ограниченно и комплектующие дороже, — объясняет ситуацию аналитик.

Когда спрос на товар низкий, алгоритм один — увеличивать стоимость и выкручивать характеристики на максимум, чтобы он считался премиальным.

Тип матрицы имеет значение. AMOLED — самый дорогой

В индустрии технологий идёт противостояние матриц двух типов — AMOLED и LCD. Первая является менее долговечной, с местами неточной цветопередачей, но она котируется гораздо выше, чем LCD. Среди пользователей — из-за рекламного продвижения, среди производителей по другим причинам.

Отличия заключаются в строении матрицы. В LCD пиксели сами по себе не светятся, поэтому им нужна излучающая свет подложка. В AMOLED-экранах же применяются светодиоды, они светятся сами, без дополнительной подсветки.

Во-первых, это прямо влияет на цветопередачу. Например, чёрный на OLED глубокий и насыщенный, а на LCD он может быть серым или фиолетовым. Другие цвета же более яркие и контрастные.

Во-вторых, это позволяет сделать телевизор тоньше (без дополнительной подсветки экрану нужно меньше пространства внутри корпуса) и добиться большей эстетичности устройства.

Строение экранов LCD и AMOLED. В первом случае требуется подсветка, поэтому пиксели светятся с одинаковой яркостью, во втором она не нужна. Кстати, обратите внимание на чёрный цвет. Фото © LG

Индустрия телевизоров — пространство для экспериментов и обкатки новых технологий. Инновации — это дорого

Индустрия смартфонов одновременно и утомляет, и заставляет погружаться в технологии при выборе флагманского аппарата.

С одной стороны, все устройства внешне одинаковые, а набор возможностей плюс-минус один и тот же, если не учитывать пару уникальных фишек. С другой — появились складные смартфоны, экраны 90 и 120 Гц, камеры с эталонным ночным режимом и 100-кратным зумом.

То же самое и с телевизорами . Например, уже презентовали сворачивающийся LG Signature OLED TV R, большой экран для просмотра TikTok и Instagram IGTV — Samsung The Sero, Samsung The Frame с корпусом в виде картины или холста на подставке.

Не фотошоп. Это LG Signature OLED TV R — сворачивающийся телевизор. Он стоит 60 000 долларов, или четыре миллиона рублей. © YouTube / Argus World