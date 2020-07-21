Аккумулятор вашего смартфона может взорваться. Как избежать этого: 4 совета

Литийионная батарея — самый проблемный компонент вашего мобильного устройства. Она изнашивается быстрее других. Кроме того, при неаккуратном обращении аккумулятор может воспламениться. Лайф разбирался, почему так выходит и как избежать этого.

Не используйте несертифицированные зарядки

Неоригинальная зарядка неоригинальной зарядке рознь. Необязательно пользоваться фирменным адаптером питания, достаточно взять сертифицированный, желательно с поддержкой нужного стандарта (у Xiaomi это Quick Charge, у iPhone — Power Delivery, у OPPO — superVOOC и так далее). В этом случае неоригинальные устройства могут быть не хуже.

Нельзя использовать блоки с маркетплейсов, которые стоят в разы дешевле оригинальных, а стандарт зарядки как раз не указан. Они привлекают доступностью, стоя в разы дешевле оригинальных моделей. Например, оригинальный адаптер для iPhone стоит 1500 рублей, а на AliEpxress или Ozon вы видите аналог за 500 рублей. Именно такие покупать категорически запрещено. В лучшем случае они выведут из строя комплектующие смартфона, в худшем — спровоцируют возгорание батареи.

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В Сети стабильно появляются новости о возгорании аккумуляторов в смартфонах. Первое, что уточняют журналисты, — какая зарядка использовалась. Если оригинальная или сертифицированная, то вина на стороне производителя мобильного устройства, если несертифицированная, компания не понесёт никакой ответственности.

Палёные зарядки не соответствуют требованиям производителя, поэтому они могут вывести из строя чип, контролирующий скорость восполнения энергии. А это приведёт к возгоранию аккумулятора.

Не держите устройство под прямыми лучами солнца

Если оставить смартфон на солнце, он быстро нагреется. Далее он отключится, потому что диапазон температурных значений, при которых может работать мобильное устройство, ограничен. Пользоваться им можно в условиях от 0 до +35 °C, а хранить выключенный аппарат — в условиях от –20 до +45 °C.

И это не самое страшное, что может произойти. Помимо этого от лучей солнца на экране могут появиться пятна. Избавиться от них можно будет только путём замены матрицы в сервисном центре. А самое опасное — последующее возгорание аккумулятора, сообщает "Роскачество".

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Литийионные батареи не любят резкой смены температуры, слишком низкой и слишком высокой. Все перечисленные факторы выводят их из строя. Поэтому смартфон, планшет и ноутбук лучше не оставлять под прямыми лучами солнца или под подушкой.

Сильное механическое повреждение

Ещё одна причина взрыва аккумулятора — его сильная механическая поломка. И речь идёт не о простом падении на пол. Например, он может повредиться при неаккуратном извлечении в процессе разбора корпуса самостоятельно или в неавторизованном сервисном центре.

Чтобы нарушить целостность батареи, достаточно её чуть согнуть. Тогда в аккумуляторе произойдёт короткое замыкание и, как следствие, взрыв.

По статистике, несколько смартфонов загорались после того, как их водители попали в ДТП или упали с велосипеда. Где есть малейшее нарушение целостности электродов, начинается разрушение батареи. Поэтому максимально берегите устройство от сильных внешних воздействий.

Ошибки производителя

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В 2016-м появился, возможно, самый известный брак в смартфоне — флагманы Galaxy Note 7 взрывались не из-за чего. Как выяснилось, проблемы появились из-за Samsung. Компания объяснила причины, их две: в первой партии проблема заключалась в конструкции батареи — из-за небольшого дефекта электроды трансформировались, что приводило к замыканию и вызывало повреждение изоляционного слоя, во второй была допущена ошибка в самом производстве из-за спешки.

Впрочем, вероятность появления такого снова минимальна. С того момента Samsung и другие производители уделяют в разы больше внимания безопасности и аккумуляторам. Корейцы, например, предлагают одну из самых медленных быстрых зарядок — Adaptive Fast Charging. Она отстаёт от конкурентов (VOOC, Warp, Power Delivery и других) именно из-за мер предосторожности компании.