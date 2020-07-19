Каким должен быть экран смартфона в 2020 году. 3 параметра, которые всё скажут о качестве

Дисплей одновременно самая незаметная и самая важная часть мобильного устройства. О нём мало говорят, но факт: если он нравится нетребовательному пользователю, то и смартфон в принципе не вызовет отвращения. Лайф изучил основные параметры дисплеев и нашёл минимальные значения, с которыми телефоном уже можно пользоваться.

Тип матрицы

Их два: IPS и AMOLED. В первом случае изображение формируется с помощью пропущенного через цветовой фильтр поляризованного света, во втором — с помощью органических светодиодов и активной матрицы. На практике же преимущества на фоне друг друга следующие:

— У AMOLED более насыщенные цвета. Здесь каждый пиксель является источником света и работает независимо от других. Это позволяет им светиться в определённой области, а не по всему экрану, так чёрный цвет получается более насыщенным.

Посмотрите на iPhone XS. Вырез под камеру полностью слился с экраном. Потому что здесь стоит OLED-дисплей, чёрный цвет более глубокий, и экран сливается с рамкой, даже будучи включённым. Фото © twitter.com / tomsguide

— С AMOLED можно встроить сканер отпечатка пальца. Это единственная матрица, совместимая с внутриэкранным биометрическим датчиком.

— У AMOLED выше скорость отклика пикселей. Динамичная картинка с высокой частотой кадров в секунду будет более плавной. Впрочем, это больше относится к VR-очкам, на смартфонах вы не ощутите большой разницы.

— У IPS естественнее цвета. Качественная IPS-матрица передаёт цвета максимально точно. Именно поэтому профессиональные мониторы для дизайнеров, иллюстраторов и фотографов выпускаются на них. IPS-экраны обладают максимальным охватом оттенков, что позволяет получить реалистичные цвета объектов.

— IPS надёжнее. AMOLED-экраны подвержены эффекту памяти, что часто приводит к искажению цветопередачи при длительном использовании устройства. Особенно страдают синие пиксели, обладающие самым коротким сроком службы.

— У IPS ниже контрастность. Точки IPS-матрицы не могут полностью выключаться независимо друг от друга. Из-за этого чёрные пиксели подсвечиваются, и вместо глубокого тёмного получается серый. То же самое с другими оттенками, правда, степень контраста проявляется слабее.

Как отличить AMOLED от IPS? У AMOLED цвета более насыщенные, а чёрный по-настоящему чёрный, потому что пиксели этого цвета не подсвечиваются. По нему же проще всего определить тип матрицы. Откройте картинку с чёрным фоном и покрутите устройство под разными углами. Если создаётся впечатление, что дисплей выключен, а на нём нарисована картинка — значит, перед вами AMOLED. Если же чёрный цвет кажется темно-серым — перед вами IPS.

Оптимальный тип матрицы — AMOLED: даёт более насыщенные цвета и дружит с внутриэкранным сканером отпечатка пальца.

Разрешение

Разрешение влияет на чёткость изображения. В мобильной индустрии их три: HD (720p по ширине), Full HD (1080p) и Quad HD (1440p).

Оптимальное разрешение — Full HD. Большинство видео и игр воспроизводятся именно в нём, а для скроллинга лент новостей в соцсетях и браузере больше не нужно. В случае с Quad HD лишние пиксели просто будут потреблять больше энергии. В HD же картинка будет менее чёткой при просмотре видео на YouTube, где дефолтное разрешение именно Full HD.

Оптимальный показатель — Full HD. Выше не надо, а разрешение ниже вы заметите.

Плотность пикселей

Сокращение PPI происходит от Pixel Per Inch (пикселей на дюйм). Это значение показывает, насколько близко друг к другу располагаются точки экрана.

Чем ниже значение, тем хуже. Если вы приблизите экран с низкой плотностью пикселей, то, скорее всего, увидите "зерно", то есть сможете разглядеть точки. Кроме того, оно влияет на чёткость изображения.

Чем выше разрешение, тем выше плотность пикселей. Например, у экранов 2К+ она составляет около 500 ppi, а с разрешением HD+ — примерно 320 ppi. Это при стандартной диагонали экрана в 2020 году — 6,2–6,5 дюйма.

Впрочем, это не единственный фактор. Также важно учитывать диагональ. На iPhone SE (2020) с 4,7 дюйма разрешения HD и 320 ppi достаточно для показа чёткой картинки.

Оптимальный показатель для экрана 6,2–6,5 дюйма — 400 ppi.

Частота обновления

Показатель влияет на отображение картинки так же, как и частота кадров в секунду. С увеличенной частотой обновления интерфейс покажется вам более плавным.

Это видно, как только вы включаете смартфон и начинаете скроллить рабочий стол. Со временем вы привыкнете и перестанете удивляться, но достаточно на несколько секунд вернуться на классический дисплей 60 Гц — и вы снова почувствуете разницу.

Частота кадров в секунду и частота обновления экрана одинаково влияют на восприятие картинки. Чем выше значение, тем она плавнее. © Giphy

В мобильной индустрии показателя три: 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц. Между вторым и третьим разница не сильно заметна. Между тем дисплеем 60 Гц трудно пользоваться после перехода на устройство с 90 Гц или 120 Гц.