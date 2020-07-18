Как купить или продать смартфон на "Авито" и не остаться обманутым? 8 секретов

Продажа б/у электроники — настоящее испытание как для покупателя, так и для продавца. Важно правильно выбрать стоимость, оценить гаджет, не попасться на уловки продавца и не оказаться обманутым. Лайф разбирался, как это сделать.

Как продать?

Подумайте о продаже прямо перед покупкой. Возьмите смартфон, который долго будет актуальным.

Компания Huishoubao недавно опубликовала рейтинг брендов смартфонов, дешевеющих медленнее всех, по итогам первой половины этого года. Топ-5 выглядит следующим образом: Xiaomi, OnePlus, Black Shark (игровые мобильные устройства от Xiaomi), Huawei, Honor.

Прежде всего стремитесь брать модели именно этих брендов. Они ценятся по двум причинам. У Xiaomi, Huawei и Honor — масса сервисных центров и аксессуаров, поэтому к ним легко купить чехол и отремонтировать. Это главная причина взять смартфон A-бренда, а не B-бренда (вроде OPPO, Realme и BQ). OnePlus и Black Shark выпускают по одному-двум смартфонам в год, поэтому их модели дольше сохраняют актуальность.

Между снижением цен у официальных продавцов и на вторичном рынке прямая связь. Чем медленнее это происходит, тем дольше аппарат сохраняет актуальность. Впрочем, смартфон смартфону — рознь, даже одного бренда. Важен ещё ценовой уровень. На вторичке активно продаются устройства от 20 тыс. руб. Лучше всего — 25–35 тыс. руб.

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В России самые популярные модели — Apple, Samsung и Xiaomi. Да, iPhone — короли вторичного рынка. Это лояльность людей к бренду, неустаревающий дизайн, высокий запас мощности процессора и работа без ограничений в течение трёх лет после выхода.

Например, iPhone 11 Pro 64 Гб на старте продаж стоил 89 990 руб., а сейчас на "Авито" его отдают в среднем за 78 тыс. руб. То есть он подешевел на жалкие 14%. Для сравнения: Samsung Galaxy S10+ на старте продаж стоил 76 990 руб. Сейчас его отдают официальные магазины за 59 990 руб., а "серые" — за 40 000 руб. Во втором случае цена опустилась почти на 50%.

Это и есть причина популярности Samsung на вторичном рынке — смартфоны сильно дешевеют спустя год после выхода, чем пользуются прожаренные люди. Так что, если вы хотите именно выгодно продать устройство спустя год-два пользования, берите iPhone.

Как определить цену смартфона на вторичном рынке?

Зайдите на "Авито" и посмотрите другие предложения — найдите вашу модель смартфона со схожим комплектом и состоянием, поставьте среднюю цену.

Если снизить стоимость на 500–1000 рублей от рыночной, устройство купят, возможно, и на следующий день. Со средним ценником оно будет продаваться около недели. Поэтому решайте в зависимости от того, насколько срочно вы хотите продать аппарат.

Соберите комплект и найдите чек.

Чек — доказательство того, сколько лет смартфону и каким образом вы его приобрели. Ранее стало известно о мошеннической схеме, когда злоумышленник берёт устройство в лизинг и продаёт его на вторичном рынке под видом купленного. Запрос чека — лучший способ избежать этого.

Кроме того, с чеком вам гарантировано обслуживание магазином в течение двух лет с момента покупки устройства. Для этого достаточно IMEI, но продавец может воспользоваться доверчивостью покупателя и отказать в обслуживании. Требуйте чек. Его сохраняют все опытные пользователи "Авито".

Комплект — то же самое. Коробка — ещё одно доказательство, где и когда куплен смартфон, потому что на неё наклеивается чек. Отсутствие зарядки и наушников (если они прилагались) — очередная причина снизить цену.

Носите устройство в чехле и с защитной плёнкой.

Каждая мелкая царапина — причина торговаться за цену для покупателя. Поэтому смартфон лучше носить в чехле, а на экран поставить защитную плёнку или стекло. Хотя бы когда выходите на улицу, а дома можно кайфовать от тактильных ощущений. Так устройство сохранит презентабельность.

Указывайте недостатки в описании. Не стесняйтесь.

Если на экране царапины, так и скажите о них на "Авито". Если на торце корпуса скол, так и пишите. Иначе вы рискуете продать устройство по цене ниже, чем предлагаете. Любой дефект корпуса — причина торговаться для покупателя. Таким образом, вы либо не продадите смартфон, либо отдадите, но по цене ниже, чем планировали.

Как купить?

Изучите пост продавца.

Нормальный пост от добросовестного продавца состоит из четырёх пунктов: состояние, комплект плюс наличие чека, причина продажи, недостатки. Добросовестный продавец дефекты устройства указывает сразу же, иначе за каждый придётся отвечать при осмотре офлайн.

Каждая неуказанная царапина — причина торговаться за цену для вас. Если продавец этого не делает, значит, вы имеете дело с упрямым человеком, который завышает цены, не желает вести диалог с покупателем, а возможно, и умалчивает о браке и недостатках устройства.

Запросите чек.

То же самое, что и в случае с продажей смартфона. Чек — единственный способ проверить, где, когда и за сколько было куплено устройство. Любой опытный продавец на "Авито" хранит его, покупатель дорогого устройства — тоже.

Встретьтесь и внимательно проверьте смартфон.

— Сразу же снимайте чехлы, защитные плёнки и стикеры. Вообще, сам факт их наличия уже заставляет напрячься — скорее всего, так продавец скрывает серьёзный дефект корпуса.

— Самое важное — проверить разъём для зарядки, это наиболее уязвимая часть смартфона. Во-первых, штекер может болтаться, во-вторых, зарядка может не работать. Лучший вариант — внешний аккумулятор: подключаете кабель и смотрите, как смартфон заряжается.

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— Аккумулятор. В iPhone пройдите в "Настройки" —> "Аккумулятор" —> "Состояние аккумулятора". На Android скачайте приложение AccuBattery. Так вы узнаете состояние аккумулятора — насколько он изношен. В iPhone норма — минус 20% за год.