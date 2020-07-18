Вы не узнаете свой iPhone. iOS 14 уже доступна, нашли главные изменения

Apple представила вторую бета-версию обновлённой операционной системы для своих смартфонов. Ранее компания презентовала её, рассказав о нововведениях. Лайф опробовал их и сравнил с iOS 13. Делимся впечатлениями.

Нововведения из Android: что-по полезно, а что-то красиво

Самые громкие нововведения — расположение виджетов на любой странице рабочего стола (а не в специальном меню) и режим просмотра видео "картинка в картинке". Этого ждали с 2015 года, ещё в iPhone 7.

На практике ожидания оправдал только режим "картинка в картинке". Это действительно удобно — одновременно смотреть видео и листать новостную ленту. Беда в том, что YouTube ещё не обновил приложение и не добавил его. Поэтому решение проблемы — "костыли": открываем Safari и заходим в веб-версию сайта.

С этого момента мы начали пользоваться веб-версией YouTube. Видео мы смотрим преимущественно в фоновом режиме, параллельно делая что-то ещё. Поэтому непонятно, как мы раньше жили без этой возможности.

Скрин © LIFE

А вот виджеты ожиданий не оправдали. Их мы использовали первый час после установки беты iOS 14, а спустя время забыли. Это простор для кастомизации рабочего стола, но в плане практичности не главное, что есть в операционной системе.

Скрин © LIFE

Кстати, меню виджетов изменилось и внешне — теперь в одном ряду их может располагаться по два. В iOS 13 строго один ряд — один виджет.

На рабочий стол можно добавить виджет любого приложения, которое их поддерживает. Зажмите любое приложение, выберите "Изменить экран "Домой", нажмите "+" в правом верхнем углу экрана. Вам открылась панель виджетов. Вы сможете выбрать приложение и наиболее удобный тип виджета. У Apple Music их три.

Скрин © LIFE

Больше внимания к безопасности данных. Приложения ничего от вас не скроют

Возможно, главное изменение в iOS 14 — внимание к конфиденциальности данных. Теперь пользователь увидит, какие приложения и когда за ним следят. Стабильная версия ещё не вышла, а разработчики уже отреагировали на нововведение.

Например, система распознаёт, когда приложение копирует ваш буфер обмена. Копируем текст в "Заметках", вставляем в Facebook — и видим уведомление, что соцсеть начала работу с вашим буфером обмена.

Скрин © LIFE

Также система сообщит вам, что приложение использует камеру или микрофон, — на панели уведомлений загорится индикатор, как на ноутбуке с веб-камерой. Нововведения должны понравиться пользователям, заботящимся о сохранности данных. Вы узнаете, какие приложения их собирают.

И третье нововведение в целях безопасности — теперь приложения получают доступ к выбранным вами файлам на устройстве, а не ко всем. Вы открываете Telegram, выбираете "Отправить файл" — и система предлагает выбрать те, к которым приложение будет иметь доступ.

Скрин © LIFE

App Library: удобно для поиска приложений

Последняя страница рабочего стола — меню папок приложений App Library. Суть в том, что операционная система автоматически распределяет программы по папкам в зависимости от задач.

Это удобно при поиске приложений. На рабочем столе трудно найти редко используемые программы, например калькулятор, — приходится пользоваться поиском. С нововведением достаточно открыть папку "Утилиты".

Скрин © LIFE

Единственное — с интерфейсом возникают проблемы. Хочешь открыть папку, а открываешь приложение. Чтобы сделать первое, нажмите на большую иконку, чтобы сделать второе — на маленькую. Хотя хотелось бы, чтобы тап в любой области открывал именно папку.

Звонки и Siri: всё стало аккуратнее

Что общего между этими приложениями в iOS 14? Оба перестали использовать весь экран при работе.

Siri теперь активируется в оконном режиме — занимает область как иконка в нижней части экрана. Приложения открываются также в окне: попросите помощника назвать погоду — и информация появится в верхней части экрана.

Скрин © LIFE

Со звонками то же самое. Теперь оповещение о входящем вызове — классическое уведомление. Оно не прервёт игру, просмотр фильма или скроллинг соцсетей.

Распознавание звуков: iPhone слышит то, чего не слышите вы

Теперь iPhone распознаёт окружающие звуки и оповещает пользователя. Подойдёт людям с нарушением слуха и любителям громкой музыки в наушниках. Пройдите по "Настройки" —> "Универсальный доступ" —> "Распознавание звуков" —> "Звуки" — и выберите те, о которых хотите получать оповещение.

Скрин © LIFE

Мы выбрали стук в дверь и шум воды. И возможность работает: находясь в другой комнате, устройство распознало шум воды в ванной и прислало уведомление.

Новое приложение: аналог Google Translate, понимающий иностранцев без Интернета

Единственным новым приложением в iOS 14 оказался "Перевод", альтернатива Google-переводчику. На старте ему доступно 11 языков, включая русский. Поддерживается набор небольшого текста для перевода, вставка фрагментов из других приложений и диктовка, что полезно при беседе с иностранцами.

Скрин © LIFE

Apple добавила два режима работы: с подключением к Интернету и без него. Во втором случае не расходуется трафик, выше конфиденциальность и есть возможность использовать приложение без доступа к Сети, но так качество перевода хуже, поскольку приложение использует только словари на устройстве.

Итог: долгожданные изменения

Не сказать, что интерфейс радикально изменился, как было с iOS 7. Нововведения — скорее улучшения и без того удобной операционной системы.