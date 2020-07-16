Эксперимент, который вышел из-под контроля. Обзор Vivo X50 Pro — смартфона с самой необычной камерой

Компания Vivo только что представила в России два новых смартфона — X50 и X50 Pro. Мы заранее познакомились со старшей моделью и готовы поделиться с вами своими первыми впечатлениями.

Дизайн и эргономика

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с X50 Pro, — матовая крышка. Vivo решила поддержать тренд по отказу от приевшегося глянца, запущенный в прошлом году компанией OnePlus. Позже, напомним, его поддержали как минимум Apple и Huawei.

Система камер X50 Pro тоже выглядит необычно. По большому счёту на рынке сегодня можно встретить два варианта: вертикальная очередь объективов, как у iPhone X, или квадратное оформление, как у Mate 20 и других последующих моделей Huawei.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Новинка же Vivo предлагает третий вариант. Сверху — глазок основной камеры. Он больше остальных, что, пожалуй, впервые в истории мобильной индустрии обусловлено функционально. Позже расскажем как. Под ним — дуэт из ширика и портретника. Они расположились параллельно друг другу. В нижнем левом углу площадки — перископический телевик с 60-кратным зумом. Выглядит такая композиция как угодно, но только не банально.

Экран новинки по краям скруглён. Но изгибы не такие сильные, как, например, у прошлогоднего флагмана NEX 3. В X50 Pro обошлись без фанатизма, и смартфон от этого только выиграл — он комфортно лежит в руке. Не в пример чёрному гиганту NEX 3. Субъективно X50 Pro — один из самых симпатичных и удобных телефонов на рынке.

Экран и звук

AMOLED-экраны в смартфонах Vivo всегда были хорошими. Потому что тягают их китайцы известно у кого — у Samsung. А матрицы этих корейцев уже который год подряд признаются экспертами DisplayMate лучшими на рынке.

Давайте обсудим сей компонент более предметно. Диагональ солидная — 6,59 дюйма. Разрешение очень даже приемлемое — 1080 на 2376 точек. Частота обновления актуальная — 90 Гц. Есть поддержка HDR10+. Что, к слову, в очередной раз намекает на использование экранов Samsung. Напомним, именно корейцы, скажем так, вывели на рынок формат HDR10+.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Отверстие под фронталку О-образное. Расположилось оно в левом верхнем углу. В том, что Vivo умеет делать аккуратные прорези, мы убедились ещё в прошлом году на примере X30 Pro. Модель на тот момент могла похвастаться самой маленькой на рынке дырочкой. С приходом на рынок Х50 Pro мы убедились, что китайцы работают всё ещё деликатно.

Стереозвука у X50 Pro нет. А жаль. О нём мы просили и в обзоре X30 Pro. Ещё чуть-чуть, и начнём подозревать, что в головном офисе Vivo наши обзоры не читают. Как бы там ни было, и единственный динамик — громкий. Для рингтонов, будильников и TikTok его хватит. Наличествует, к слову, ЦАП AK4377A. Что, ввиду отсутствия разъёма 3,5 мм, нам кажется сомнительным преимуществом.

Фото и видео

Система камер новинки состоит из главного модуля на 48 МпП (кастомный Sony IMX598), сверхширокоугольного объектива на 8 Мп, 13-мегапиксельного портретника для двукратного зума и перископического телевика на 8 Мп для пятикратного увеличения без потери качества.

И без того хороший набор оптики дополняется полноценной трёхосевой стабилизацией. Именно из-за неё основная камера и получилась такой большой. Причём, повторимся, это не дизайнерская уловка с большой окантовкой. Индийские журналисты вместе с приглашением на анонс X50 Pro получили модули этой самой камеры. На фотографиях, которыми они поделились в соцсетях, видно, что деталь действительно крупная.

What a cool way to invite us to the #X50Series launch @Vivo_India. This is the 48MP Sony IMX 598 sensor attached to a Gimbal stabilisation solution. pic.twitter.com/GN4sCx2pXP — Ershad Kaleebullah #StayingAtHome (@r3dash) July 11, 2020

В чём же особенность данного решения помимо размера? Уникальная стабилизация Vivo позволяет объективу менять своё положение на три градуса по всем осям: вверх-вниз, влево-вправо, вперёд-назад. Это, в свою очередь, делает картинку при записи видео неподвижной при наклоне телефона во все стороны на шесть градусов. Как следствие, X50 Pro нивелирует все побочные движения руки при ходьбе.

И да, в отличие от электронной стабилизации (EIS), оптическая стабилизация Vivo (OIS) позволяет записывать полнокадровое видео. Тогда как большинство других смартфонов кропают картинку. За счёт обрезки и создаётся иллюзия стабилизации.

Работает всё перечисленное не только на бумаге. Клипы, снятые на X50 Pro, получаются если не самыми плавными, то точно сопоставимыми по этому критерию с лучшими из лучших — Samsung и iPhone. Некоторые западные обзорщики отмечают, что побочные движения по оси Z (лево-право) камера X50 Pro и вовсе отрабатывает лучше.

© LIFE

Ещё, нам кажется, важно отметить, что с такой стабилизацией получается статичное видео при съёмке из одного положения. Например, когда стоишь и делаешь панорамную зарисовку или просто, не шевелясь, снимаешь пейзаж. При таком сценарии X50 Pro и вовсе снимает будто со штатива.

При подробном тестировании, возможно, у OIS и выявятся изъяны, но после быстрого знакомства мы остались под хорошим впечатлением. Зачёт. Vivo снова выступает в роли экспериментатора и несёт рынку новые технологии. Как, например, раньше это было с подэкранным сканером отпечатков пальцев.

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По фото тоже на первый взгляд X50 Pro может составить конкуренцию актуальным камерофонам. Да, здесь нет ни 100-мегапиксельной, ни даже 64-мегапиксельной матрицы. Но это не мешает новинке на ура справляться с повседневными сценариями съёмки.

Ну и да, напомним, что не в мегапикселях счастье. Флагманы Huawei стабильно возглавляют рейтинг DxOMark, но при этом у них всегда меньше пикселей, чем у тех, кто привык хвастаться цифрами. В iPhone и Google Pixel, которые тоже считаются лучшими, разрешающая способность камер ещё ниже, чем у Huawei. Подробнее о важных свойствах мобильной камеры мы писали здесь.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин 1 / 6

К тому же в X50 Pro один из лучших на рынке зумов. Вплоть до 30-кратного увеличения картинка сохраняет качество, пригодное для использования в соцсетях. Дальше, разумеется, хуже, но всё ещё удобоваримо. На первый взгляд Vivo в этой гонке может дать прикурить даже Huawei и Honor.

Автономность и производительность

X50 Pro работает на 8-ядерном Snapdragon 765G. Это новый процессор, выполненный по актуальному 7-нанометровому техпроцессу. Является старшей моделью в линейке процессоров для смартфонов среднего сегмента. Нет никаких сомнений, что он справляется с повседневными задачами и всеми играми.

Памяти Vivo традиционно насыпала, что называется, от души. Как оперативной (8 ГБ), так и постоянной (128 ГБ типа UFS 2.1). Отметим, что слота под карту памяти Micro SD в SIM-лотке не предусмотрено.

Аккумулятор здесь стоит на 4315 мАч. Его должно хватать на целый день. А если даже и не будет хватать, то со скоростной зарядкой на 33 Вт это не станет большой проблемой. За полчаса она заряжает X50 Pro на 57%. Не лучший результат, но и далеко не самый худший.

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Vivo X50 Pro — отличный и, пожалуй, даже самый удачный смартфон Vivo за последние несколько лет. Что, к слову, ожидаемо. Ведь уже после знакомства с X30 Pro было понятно, что X-серия — что надо. Но вся эта прелесть спотыкается о цену.

Как это обычно и бывает с Vivo, по пути из Китая в Россию их устройства дорожают почти в два раза. За X50 Pro в России просят без малого 70 тысяч рублей. Для сравнения, если покупать девайс в Поднебесной, он обойдётся в 42–43 тысячи рублей. Почувствуйте, как говорится, разницу.