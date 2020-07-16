Эксперимент, который вышел из-под контроля. Обзор Vivo X50 Pro — смартфона с самой необычной камерой

Компания Vivo только что представила в России два новых смартфона — X50 и X50 Pro. Мы заранее познакомились со старшей моделью и готовы поделиться с вами своими первыми впечатлениями.
Дизайн и эргономика
Первое, что бросается в глаза при знакомстве с X50 Pro, — матовая крышка. Vivo решила поддержать тренд по отказу от приевшегося глянца, запущенный в прошлом году компанией OnePlus. Позже, напомним, его поддержали как минимум Apple и Huawei.
Система камер X50 Pro тоже выглядит необычно. По большому счёту на рынке сегодня можно встретить два варианта: вертикальная очередь объективов, как у iPhone X, или квадратное оформление, как у Mate 20 и других последующих моделей Huawei.
Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
Новинка же Vivo предлагает третий вариант. Сверху — глазок основной камеры. Он больше остальных, что, пожалуй, впервые в истории мобильной индустрии обусловлено функционально. Позже расскажем как. Под ним — дуэт из ширика и портретника. Они расположились параллельно друг другу. В нижнем левом углу площадки — перископический телевик с 60-кратным зумом. Выглядит такая композиция как угодно, но только не банально.
Экран новинки по краям скруглён. Но изгибы не такие сильные, как, например, у прошлогоднего флагмана NEX 3. В X50 Pro обошлись без фанатизма, и смартфон от этого только выиграл — он комфортно лежит в руке. Не в пример чёрному гиганту NEX 3. Субъективно X50 Pro — один из самых симпатичных и удобных телефонов на рынке.
Экран и звук
AMOLED-экраны в смартфонах Vivo всегда были хорошими. Потому что тягают их китайцы известно у кого — у Samsung. А матрицы этих корейцев уже который год подряд признаются экспертами DisplayMate лучшими на рынке.
Давайте обсудим сей компонент более предметно. Диагональ солидная — 6,59 дюйма. Разрешение очень даже приемлемое — 1080 на 2376 точек. Частота обновления актуальная — 90 Гц. Есть поддержка HDR10+. Что, к слову, в очередной раз намекает на использование экранов Samsung. Напомним, именно корейцы, скажем так, вывели на рынок формат HDR10+.
Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
Отверстие под фронталку О-образное. Расположилось оно в левом верхнем углу. В том, что Vivo умеет делать аккуратные прорези, мы убедились ещё в прошлом году на примере X30 Pro. Модель на тот момент могла похвастаться самой маленькой на рынке дырочкой. С приходом на рынок Х50 Pro мы убедились, что китайцы работают всё ещё деликатно.
Стереозвука у X50 Pro нет. А жаль. О нём мы просили и в обзоре X30 Pro. Ещё чуть-чуть, и начнём подозревать, что в головном офисе Vivo наши обзоры не читают. Как бы там ни было, и единственный динамик — громкий. Для рингтонов, будильников и TikTok его хватит. Наличествует, к слову, ЦАП AK4377A. Что, ввиду отсутствия разъёма 3,5 мм, нам кажется сомнительным преимуществом.
Фото и видео
Система камер новинки состоит из главного модуля на 48 МпП (кастомный Sony IMX598), сверхширокоугольного объектива на 8 Мп, 13-мегапиксельного портретника для двукратного зума и перископического телевика на 8 Мп для пятикратного увеличения без потери качества.
И без того хороший набор оптики дополняется полноценной трёхосевой стабилизацией. Именно из-за неё основная камера и получилась такой большой. Причём, повторимся, это не дизайнерская уловка с большой окантовкой. Индийские журналисты вместе с приглашением на анонс X50 Pro получили модули этой самой камеры. На фотографиях, которыми они поделились в соцсетях, видно, что деталь действительно крупная.
What a cool way to invite us to the #X50Series launch @Vivo_India. This is the 48MP Sony IMX 598 sensor attached to a Gimbal stabilisation solution. pic.twitter.com/GN4sCx2pXP— Ershad Kaleebullah #StayingAtHome (@r3dash) July 11, 2020
В чём же особенность данного решения помимо размера? Уникальная стабилизация Vivo позволяет объективу менять своё положение на три градуса по всем осям: вверх-вниз, влево-вправо, вперёд-назад. Это, в свою очередь, делает картинку при записи видео неподвижной при наклоне телефона во все стороны на шесть градусов. Как следствие, X50 Pro нивелирует все побочные движения руки при ходьбе.
И да, в отличие от электронной стабилизации (EIS), оптическая стабилизация Vivo (OIS) позволяет записывать полнокадровое видео. Тогда как большинство других смартфонов кропают картинку. За счёт обрезки и создаётся иллюзия стабилизации.
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Эксперимент, который вышел из-под контроля. Обзор Vivo X50 Pro — смартфона с самой необычной камерой
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Работает всё перечисленное не только на бумаге. Клипы, снятые на X50 Pro, получаются если не самыми плавными, то точно сопоставимыми по этому критерию с лучшими из лучших — Samsung и iPhone. Некоторые западные обзорщики отмечают, что побочные движения по оси Z (лево-право) камера X50 Pro и вовсе отрабатывает лучше.
© LIFE
Ещё, нам кажется, важно отметить, что с такой стабилизацией получается статичное видео при съёмке из одного положения. Например, когда стоишь и делаешь панорамную зарисовку или просто, не шевелясь, снимаешь пейзаж. При таком сценарии X50 Pro и вовсе снимает будто со штатива.
При подробном тестировании, возможно, у OIS и выявятся изъяны, но после быстрого знакомства мы остались под хорошим впечатлением. Зачёт. Vivo снова выступает в роли экспериментатора и несёт рынку новые технологии. Как, например, раньше это было с подэкранным сканером отпечатков пальцев.
Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
По фото тоже на первый взгляд X50 Pro может составить конкуренцию актуальным камерофонам. Да, здесь нет ни 100-мегапиксельной, ни даже 64-мегапиксельной матрицы. Но это не мешает новинке на ура справляться с повседневными сценариями съёмки.
Ну и да, напомним, что не в мегапикселях счастье. Флагманы Huawei стабильно возглавляют рейтинг DxOMark, но при этом у них всегда меньше пикселей, чем у тех, кто привык хвастаться цифрами. В iPhone и Google Pixel, которые тоже считаются лучшими, разрешающая способность камер ещё ниже, чем у Huawei. Подробнее о важных свойствах мобильной камеры мы писали здесь.
Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин
К тому же в X50 Pro один из лучших на рынке зумов. Вплоть до 30-кратного увеличения картинка сохраняет качество, пригодное для использования в соцсетях. Дальше, разумеется, хуже, но всё ещё удобоваримо. На первый взгляд Vivo в этой гонке может дать прикурить даже Huawei и Honor.
Автономность и производительность
X50 Pro работает на 8-ядерном Snapdragon 765G. Это новый процессор, выполненный по актуальному 7-нанометровому техпроцессу. Является старшей моделью в линейке процессоров для смартфонов среднего сегмента. Нет никаких сомнений, что он справляется с повседневными задачами и всеми играми.
Памяти Vivo традиционно насыпала, что называется, от души. Как оперативной (8 ГБ), так и постоянной (128 ГБ типа UFS 2.1). Отметим, что слота под карту памяти Micro SD в SIM-лотке не предусмотрено.
Аккумулятор здесь стоит на 4315 мАч. Его должно хватать на целый день. А если даже и не будет хватать, то со скоростной зарядкой на 33 Вт это не станет большой проблемой. За полчаса она заряжает X50 Pro на 57%. Не лучший результат, но и далеко не самый худший.
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Vivo X50 Pro — отличный и, пожалуй, даже самый удачный смартфон Vivo за последние несколько лет. Что, к слову, ожидаемо. Ведь уже после знакомства с X30 Pro было понятно, что X-серия — что надо. Но вся эта прелесть спотыкается о цену.
Как это обычно и бывает с Vivo, по пути из Китая в Россию их устройства дорожают почти в два раза. За X50 Pro в России просят без малого 70 тысяч рублей. Для сравнения, если покупать девайс в Поднебесной, он обойдётся в 42–43 тысячи рублей. Почувствуйте, как говорится, разницу.
При китайском прайсе новинка Vivo кажется одним из лучших смартфонов на рынке. При российском… Ну, смотрите сами. За 70 тысяч рублей можно официально купить Xiaomi Mi 10 с флагманским процессором, Huawei P40 Pro с одной из лучших камер на рынке и даже Galaxy S20. Выводы делайте сами.