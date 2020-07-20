Нашли игровой ноутбук, который помещается в рюкзак. Acer Aspire 7 оказался недорогим, но уникальным

Оглавление Технические характеристики Acer Aspire 7: Дизайн и эргономика: он игровой и помещается в рюкзак Клавиатура: где Caps Lock? Экран: допустимый минимум Железо: соответствует цене Аккумулятор: классический, только зачем размещать порт именно здесь? Итог: удобство ценой мощности

В последние годы ультрабуки повторяют путь смартфонов: они стали более качественными, но однообразными — производители стремятся к уменьшению рамок и корпусов, а в плане дизайна равняются на Apple. Между тем сегмент игровых ноутбуков радует разнообразием. Это пространство для оригинальных дизайнерских, технических и маркетинговых решений.

Кроме того, вендоры решают вечную проблему — цену устройств. Это как раз одно из них. Acer Aspire 7 — бюджетный игровой ноутбук. Он стоит вдвое дешевле свежего MacBook Air (49 990 рублей в минимальной комплектации), предлагая при этом мощность, возможность запускать игры и при этом без труда носить его с собой, — комбо.

Фото © LIFE / Денис Марков

Технические характеристики Acer Aspire 7:

Экран: 15,6 дюйма, IPS, Full HD, углы обзора 170° по вертикали и горизонтали.



Процессор: Intel Core i7 9-го поколения.



Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.



Оперативная память: 16 Гб ОЗУ с возможностью увеличения до 32 Гб.



Накопитель: PCI с ёмкостью до 1 Тб.



Беспроводные соединения: Wi-Fi 6 (802.11ax) с технологией MU-MIMO.

Порты: USB Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов, два USB 3.2 и один USB 2.0.



Дизайн и эргономика: он игровой и помещается в рюкзак

Оценка удобства корпуса зависит от того, с каким типом ноутбуков вы будете его сравнивать. На фоне рабочих ультрабуков это громадный аппарат, который еле помещается в рюкзак, ощущается в сумке при ходьбе и чувствуется тяжёлым при ношении в руках. С точки зрения игровых ноутбуков это, наоборот, устройство, которое помещается в обычный рюкзак, относительно не утяжеляет сумку и которое легко можно носить в одной руке.

Фото © LIFE / Денис Марков

В общем, это оптимальный игровой ноутбук для поездок. В нашем случае он легко поместился в компактный рюкзак для ультрабука на 14 дюймов. Кроме того, его без труда можно носить в руке из одного кабинета (или комнаты) в другой. Такой аппарат удобно брать на дачу, в университет или на работу.

Сборка также качественная. Тест на макбук устройство проходит и легко открывается одной рукой. В закрытом состоянии между экраном и клавиатурой нет зазоров. Передняя панель открывается под углом до 90 градусов.

Внешне аппарат соответствует стилю Acer. Углы корпуса острые, цвет чёрный матовый. Логотип компании расположен на крышке корпуса и под экраном на нижней грани рамки, на шарнире же размещён логотип линейки Aspire. Решётки для вентиляции воздуха аж три: на нижней панели корпуса, возле шарнира и на правом боковом торце.

Корпус легко разбирается. Для этого нужно открутить два винта на нижней панели классической крестовой отвёрткой.

Впрочем, нужно понимать, что это бюджетный игровой ноутбук. Поэтому здесь нет подсветки корпуса, не говоря уже о других фишках. В общем, в этом игровом ноутбуке Acer предложила минимум из требуемого.

Клавиатура: где Caps Lock?

Тактильно клавиатура приятная. Ход клавиш короткий, но кнопки нежёсткие, как на MacBook с клавиатурой "бабочка". С ней можно набирать текст в течение всего рабочего дня и не испытать дискомфорт.

Добавлена подсветка для комфортной работы при слабой освещённости. По качеству она соответствует большинству компьютеров на Windows. Под разными углами кнопки видно по-разному, достаточно пару секунд не трогать клавиатуру, и подсветка выключается. В общем, можно лучше, но пока никто из производителей этого не сделал, включая Acer.

Фото © LIFE / Денис Марков

Минус клавиатуры — отсутствие индикатора Caps Lock. С виду нельзя сказать, включён он или выключен. Чтобы понять, нужно нажать на эту кнопку, и на экране отобразится, какая стоит буква — большая или маленькая.

Экран: допустимый минимум

Диагональ дисплея — 15,6 дюйма, стандартная для профессиональных ноутбуков. Углы обзора широкие — это позволяет использовать его в дороге, где нет удобного стола, цвета не будут искажаться под неправильным углом.

Фото © LIFE / Денис Марков

Цветовой охват — 76% AdobeRGB, 98% sRGB. Кроме того, дисплей улучшен программно. Он поддерживает технологии Acer Color Intelligence и Acer ExaColor для максимально естественной цветопередачи. Поэтому его можно использовать дизайнерам или фотографам, цвета будут максимально точными.

Рамка широкая, что типично только для игровых ноутбуков. Минус экрана — частота обновления. Максимальное значение — 60 Гц. В то время как для игр предусматриваются дисплеи с 144 Гц или даже 240 Гц, так картинка в играх становится более плавной. Acer же предлагает допустимый минимум.

Железо: соответствует цене

В нашем Acer Aspire 7 стоит процессор Intel Core i7 9-го поколения и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti — им же оснащаются многие недорогие игровые ноутбуки. Мы запустили игру "Ведьмак 3: дикая охота", с ней он выдаёт стабильные 60 fps.

С требовательными играми 2020 года сложнее. Если и запускать их, то только на низких настройках графики, чтобы они без проблем запускались, нужно иметь GeForce GTX 1660 и выше.

Фото © LIFE / Денис Марков

В процессе ноутбук нагревается и начинает сильно шуметь. Система охлаждения испытывает трудности из-за своей особенности — она общая и должна охлаждать одновременно и процессор, и видеоядро.

С софтом проблем нет. Профессиональные приложения вроде Adobe Premier и Photoshop запускаются быстро, в процессе монтажа и рендеринга проблем с загрузкой не возникает. Система работает быстро, утилиты открываются тоже. В общем, статусу игрового ноутбука Acer Aspire 7 соответствует.

Интернет-соединение эталонное. Здесь стоит двухдиапазонный адаптер Wi-Fi 6 (802.11ax) с поддержкой технологии MU-MIMO. Он обеспечивает работу в сетях в диапазоне 2,4 или 5 ГГц, скорость в три раза выше, чем Wi-Fi 5. В общем, в недорогом игровом ноутбуке мощности не пожалели.

Аккумулятор: классический, только зачем размещать порт именно здесь?

Ноутбук получил аккумулятор из трёх ячеек общим зарядом 58,7 Вт⋅ч. На практике он живёт дольше большинства игровых, но меньше, чем большинство ультрабуков. При непрерывном пользовании интернет-браузером устройство работает около шести часов, при просмотре видео — около семи. Играть возможно только с подключением к розетке, потому что без этого у вас просядет частота кадров в секунду. В комплекте с ноутбуком идёт внешний блок питания мощностью 135 Вт и весом 450 г.

Фото © LIFE / Денис Марков

Минус ноутбука — разъём для зарядки располагается в нетипичном месте — на правом торце по центру, притом что у большинства ультрабуков он стоит на левом торце рядом с шарниром, а на игровых — сзади, чтобы провода не были видны. В нашем же случае выбрано самое неудобное место, где у правшей располагается мышь. В таком случае рука стабильно упирается в провод и вы теряете концентрацию на игре.

Итог: удобство ценой мощности

Ноутбук получился спорным. Либо хорошо, либо плохо — золотой середины нет. Он определённо порадует вас одними моментами и разочарует другими.

Дизайн и эргономика — однозначно плюс Aspire 7. Инженеры одновременно оснастили его относительно мощными железом и уместили всё это в компактный для игрового лэптопа корпус. Таким образом, решилась главная проблема таких ноутбуков — его можно носить в рюкзаке. Причём у этого почти идеального корпуса два дурацких недостатка — отсутствие индикатора Caps Lock и расположение порта для зарядки рядом с мышью.

Ноутбук относительно компактный, только какой ценой этого добились? В устройстве стоит не самая эффективная система охлаждения, новые игры если и пойдут, то на минимальных настройках графики, остаётся довольствоваться только классикой. Как итог, это нишевый ноутбук за приемлемые деньги (от 49 990 рублей).