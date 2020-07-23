Honor против Lenovo. Чей ноутбук подходит для работы из дома больше

Эпидемия коронавируса многих офисных работников загнала по домам. При этом далеко не у всех там оказался полноценный десктоп или даже ноутбук. В общем, многие на карантине задумались о покупке первого или об обновлении старого ноутбука. Однако брать первый попавшийся гаджет опрометчиво. Для работы зачастую нужна не столько дорогая и мощная, сколько удобная и практичная машинка. Лайф как раз протестировал две новинки из этой категории: Honor MagicBook 15 и Lenovo IdeaPad C340-14 IWL. Рассказываем, какая из этих моделей подходит для работы лучше.

Для начала маленький дисклеймер. У каждой модели есть несколько версий. Чем они отличаются, можно увидеть в таблице со спецификациями ниже. Конкретно в нашем распоряжении оказались модели Lenovo за 59 990 руб. и Honor за 52 990 руб.

Важно ещё отметить, что от цены зависят спецификации. Но не форм-факторы. А именно форм-фактор мы и хотели оценить в рамках данного теста. Ведь от того, как ноутбук гнётся, из каких материалов его корпус и другие детали, зависит, удобно ли с ним работать дома на кухне, на диване, в кресле или в кровати.

Также обратим внимание и на то, что у устройств разные диагонали экранов. И тем, на наш взгляд, интереснее узнать, какая из моделей окажется универсальнее. И да, у Honor есть модель с ровно теми же характеристиками, только с меньшей диагональю.

Дизайн и эргономика

Обе модели имеют сдержанный, или, если хотите, строгий экстерьер. Что очередной раз подчёркивает их, скажем так, утилитарное предназначение. В то же время у каждого лэптопа есть небольшая мулька, которая подчёркивает индивидуальность. У Honor — голубая полоска по периметру верхней крышки, у Lenovo — лаконичное лого, напоминающее шильдик какой-нибудь модной одежды.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин 1 / 4

По материалам есть различия. Honor облачён в металл, Lenovo — в пластик. Причём крышка последнего покрыта ещё и софт-тачем. Материал, конечно, приятный на ощупь, но очень уж маркий. Особенно часто на это обращаешь внимание дома, когда то и дело прерываешься на походы за чем-нибудь вкусным на кухню. С другой стороны, когда иной раз холодный Honor кладёшь на колени, пробегают мурашки.

По элементам управления в обоих случаях претензий нет. Клавиатуры более или менее сегодня научились делать все. Тачпад у Honor больше, но всего на йоту. В достоинства не запишем. У каждой модели есть сканер отпечатков пальцев, который работает быстро. В каждом случае свои особенности, но они на общем впечатлении не сказываются.

Например, у Lenovo кнопка Power вынесена на правый торец, что поначалу немного обескураживает. Ведь все привыкли интуитивно жать куда-то в районе клавиши Delete. У Honor кнопка Power на привычном месте. Она по совместительству является ещё и сканером отпечатков пальцев. Что, на наш взгляд, удобно.

Honor MagicBook 15. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

По количеству интерфейсов Lenovo обходит Honor за счёт наличия слота под SD-карты. Но! Honor всё равно в этом зачёте побеждает, потому что он заряжается через USB-С, а не через доисторический пин, как Lenovo. То есть зарядкой от ноута Honor можно заряжать и сам ноут, и смартфон. Это очень удобно.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин 1 / 2

Lenovo, понятное дело, уже Honor. Аж на целых три сантиметра. Которые на практике вообще никак не ощущаются. Что лежишь, что сидишь с этими ноутбуками — всё одно. При этом, полагаем, при транспортировке Lenovo всё же удобнее будет. Ведь он в большее число сумок влезет. И в руках его носить удобнее.

Экран и звук

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

В этом пункте и кроме диагоналей хватает различий. Во-первых, экран Lenovo глянцевый, а у Honor — матовый. С одной стороны, второй вариант лучше рассеивает блики. С другой — картинка у глянцевых экранов будто бы резче. К тому же, нам кажется, здесь играет роль и то, с какого устройства осуществляет переход на IdeaPad или MagicBook.

Минутка субъективности. Автор обзора в офисе работает на старом iMac, а дома — на ещё более старом MacBook Air. У каждого устройства Apple уже морально устаревшее разрешение, но при этом глянцевые экраны. И при переходе на Honor разница в защитном слое очень сильно бросается в глаза. Короче говоря, в этом плане комфортнее было работать с Lenovo.

Во-вторых, Lenovo при сравнении экранов достаёт туз из рукава. Шарнир этого ноутбука позволяет экрану выворачиваться почти на 360 градусов, благодаря чему ноутбук можно сложить домиком, сэкономив место на кухонном столе. Что удобно, когда, например, ужинаешь и при этом хочешь посмотреть сериал или "Ютуб". Универсально, в общем.

В-третьих, экран C340-14 IWL сенсорный. И Lenovo настаивает, что использовать ноутбук как планшет удобно. Вкупе с гибким шарниром так извращаться можно, но не нужно. По одной простой причине — Windows. Эта операционная система плохо подходит для сенсорного ввода. Andoroid-планшет с клавиатурой больше похож на ноутбук, чем ноутбук на Windows с сенсорным экраном — на планшет.

Есть ли чем ответить на всё это экрану Honor? Ну, он банально больше. Поэтому универсальнее в сценарии, когда ноутбук используется и как печатная машинка, и как мультимедийная система. То есть смотреть сериалы по вечерам на Honor лучше, чем на Lenovo. А ещё большую диагональ Honor наверняка оценят люди, привыкшие делить рабочий стол на две эффективные зоны. Условно говоря, левые две трети занимает браузер, а правую одну треть — текстовый редактор.

Не отходя далеко от экранов, обсудим веб-камеры. Ибо зачастую они располагаются там же, у экранов. В эпоху, когда все деловые встречи проходят в Zoom, считаем важным обсудить этот момент. В данном противостоянии побеждает Lenovo. И вопрос даже не в качестве картинки (у каждой модели оно не очень), а в расположении вебки.

У Honor она находится в клавише функционального ряда, которая откидывается при нажатии. Идея очень классная. Такое исполнение и конфиденциальность обеспечивает, и место в рамке экрана экономит. Но угол обзора у такой камеры очень маленький — она всегда берёт в кадр не лицо, а грудь. Приходится поднимать топкейс, чтобы было видно лицо. Это не просто неудобно, а неюзабельно вообще. У Lenovo же камера расположена в привычном месте. С ней всё хорошо.

Звук у каждой модели адекватный. И Honor, и Lenovo располагают миниатюрной стереосистемой, которой достаточно для сериалов, "Ютуба" и расслабляющей фоновой музыки.

Производительность и автономность

Honor MagicBook 15. Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Учитывая, что цель данного обзора — оценить эргономику, не будем акцентировать внимание на производительности. Тем более что у Lenovo аж четыре комбинации спецификаций. Нам досталась версия на 4 Гб с Core i5 и графикой Nvidia MX 230. У Honor одна связка: 8 Гб + AMD Ryzen 5 + Radeon Vega 8. Обе машинки, напомним, сопоставимы по цене.

Мощности и Lenovo, и Honor для наших задач хватало с головой. В их число по большей части входит работа с текстовыми редакторами и браузером. В Chrome при этом, как правило, открыто не менее десяти вкладок. То есть оперативки нужно много.

Поиграть на ноутбуках можно. Но, разумеется, не в последние хиты и не на максимальных настройках графики. Впрочем, Vega 8, судя по синтетическим тестам, для игр подходит немного больше, чем MX230. При этом Intel более холодный. Что на самом деле при долгой работе тоже важно.

По автономности однозначно выигрывает Honor. В наших сценариях использования он, конечно, не выдерживал заявленные 12 часов, но добрые 8 и 9 часов — легко. Вообще, Honor по автономности, пожалуй, рекордсмен среди Windows-лэптопов. Lenovo же живёт от силы часов пять вместо заявленных семи. Что, впрочем, всё равно достойно.

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Каков итог? Лэптоп Lenovo, на наш взгляд, эргономичнее и компактнее. Хотя и Honor — отличный ноутбук. Причём местами однозначно лучше Lenovo. В первую очередь это касается зарядки через USB-С и автономности. Однако, если между этими двумя выбирать устройство только для работы, мы предпочли бы Lenovo. Из-за веб-камеры, габаритов и Intel.