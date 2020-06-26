Фаталити для Intel. Как переход Apple на процессоры ARM скажется на всём рынке ПК

Apple представила на WWDC много нового. Но не все по достоинству оценили главный анонс — развод Apple с Intel и перевод MacBook на процессоры собственного производства с архитектурой ARM. Рассказываем, почему это важно и что будет с Intel.

Что случилось?

Apple объявила о переводе своих ноутбуков с процессоров Intel на процессоры собственного производства на базе ARM. Тим Кук назвал это событие "историческим днём для Mac".

ARM — архитектура процессоров, которая сегодня в основном используется в мобильных устройствах. Применяться в других системах эта технология начала относительно недавно.

Например, в конце прошлого года Microsoft представила ноутбук Surface Pro X, который работает на кастомном процессоре SQ1. Его Microsoft разработала совместно с Qualcomm.

Также известно, что в Японии существует суперкомпьютер на кристалле A64FX от Fujitsu. Уж не знаем, случайно или нет, но именно в день WWDC 2020 выяснилось, что японская зверь-машина заняла первое место в рейтинге суперкомпьютеров.

Слухи о планах Apple по переводу своих компьютеров на новые процессоры ходили по Сети несколько лет. Наконец-то сбылось.

А почему "наконец-то"? Почему это важно?

Во-первых, ARM-процессоры мощнее. Apple обещает, что прирост производительности собственных CPU и GPU по отношению к оным от Intel возрастёт в разы. Легенда гласит, что Apple случайно в ходе лабораторных тестов увидела, что даже в среднесрочной перспективе процессоры ARM окажутся мощнее, чем CPU от Intel.

В качестве примера Apple показала, как на Mac с процессором A12Z Bionic, который стоит в последнем iPad Pro, можно монтировать видео в 4К и запускать продвинутые игры вроде Shadow of the Tomb Raider через эмулятор.

Фото © ARM

Во-вторых, ARM-процессоры энергоэффективнее и не такие горячие, как процессоры Intel на архитектуре x86. Для ноутбуков это очень важно, поскольку вопрос автономности довольно часто встаёт на первое место при выборе устройства. Меньшая же теплоотдача позволит сэкономить место в ноутбуках. Без кулеров они станут легче и ещё тоньше.

В-третьих, переход Mac на ARM подарит нам единство мобильной и стационарной платформ. Ведь на MacBook будут запускаться приложения для iPhone и iPad. В перспективе от этого выиграют и пользователи, и разработчики. Первым будет просто удобно. А вторые получат возможность релизить одним кликом свои продукты сразу на двух платформах.

На словах звучит круто. А как на деле?

Первый Mac на ARM выйдет уже в этом году. Однако это не значит, что история компании в один момент поделится на до и после. Переход растянется как минимум до 2022 г.

Apple считает, что этого времени хватит разработчикам, чтобы адаптироваться под новую платформу. Успеют ли они за амбициями Apple? Большой вопрос. Впрочем, компания похвасталась, что уже пересобрала под ARM почти все свои программы. Adobe и Microsoft, главные поставщики рабочих сред, ещё нет, но уже работают над этим.

Впрочем, не стоит думать, что новые MacBook будут неполноценными по сравнению со старыми, если не все утилиты конвертируют под ARM. Apple презентовала утилиту Rosetta 2, которая запускает на ARM старые приложения, созданные под Intel. Есть и инструмент для обратной ситуации: Universal 2 позволит запускать новые ARM-программы на Intel.

Бесшовная экосистема тоже требует пояснения. Возможно, в эйфории многие не обратили внимания, что совместимость платформ будет работать только в одну сторону. То есть на macOS станут запускаться приложения для iOS и iPadOS, а на iOS и iPadOS приложения от macOS — нет.

iPhone, конечно, это в принципе не нужно, а вот владельцам профессиональных iPad сейчас, возможно, стало больно. Ведь Apple уже не первый год заигрывает с их аудиторией, обещая пользовательский опыт на планшете, как на Mac.

К слову, с iOS-приложениями на Mac тоже не всё так гладко, как казалось во время презентации. The Verge, например, пишет , что в Mac App Store появятся только совместимые приложения. Что подразумевает наличие и несовместимых. Также выяснилось, что разработчики могут и не открывать доступ к своим iOS-приложениям на Mac.

Предполагаем, что последних будет много. Ведь некоторые разработчики уже сейчас говорят , что при адаптации iOS-утилит под Mac возникнут трудности. — Самое сложное, с чем придётся столкнуться, — это перенос текущих UI / UX-решений для Mac и их оптимизация, — объясняет Павел Носов, старший разработчик iOS-команды "Юлы". Проще говоря, интерфейс, созданный изначально для устройств с сенсорными экранами, так или иначе придётся перерабатывать под клавиатуру и тачпад ноутбука.

А что будет с Intel?

Фото © Getty Images

Вопрос не праздный. Поскольку кажется, что Apple — гигантский заказчик, от которого зависит судьба любого поставщика. Отчасти это так. Apple действительно покупает у Intel много комплектующих. Но выручка от этой сделки не является критической для Intel. Аналитическая компания Evercore отмечает, что Intel ежегодно зарабатывает на Apple около $3,4 млрд. Огромная сумма, но она составляет всего лишь 5% от годового объёма продаж Intel.

По данным MarketWatch, на долю Apple и вовсе приходится от 2 до 4% доходов Intel. Аналитики этого издания считают, что Intel без Apple станет только лучше. Поскольку Apple, как известно, довольно требовательный и жёсткий клиент. Клиент, который в случае недовольства может извести поставщика судами.

Как пример — конфликт Apple с Qualcomm. Напомним, в 2017 г. купертиновцы подали в суд на мобильного чипмейкера сразу в трёх странах: США, Великобритании и Китае. Если коротко, то так Apple пыталась сбить цены на комплектующие. Впрочем, и Qualcomm оказалась не промах. Она подала встречные иски, по итогу которых в Китае из-за нарушения патентов остановились продажи восьми моделей iPhone: от 6S до X. Qualcomm, в свою очередь, в Европе оштрафовали на $1,2 млрд. Как ни странно, на сегодня конфликт решён полюбовно.

Вернёмся к Intel. Несмотря на то что Intel ассоциируется с главным производителем процессоров, CPU не является флагманским бизнесом для компании. Intel зарабатывает на облачных хранилищах, сетевых инфраструктурах и разработках в области искусственного интеллекта. По итогам 2019 г. прибыль компании от процессоров общего назначения и прибыль от остальных сегментов сравнялись.

В том же году генеральный директор Intel Боб Свон заявил , что им важнее занять 30% на рынке серверных инфраструктур, нежели 90% в нише процессоров общего назначения. Потому что потенциальная прибыль от 30% на рынке серверных инфраструктур равна $300 млрд, а потенциальная прибыль от 90% на рынке CPU — $35 млрд.

Самое ужасное, что может случиться с Intel с точки зрения обывателя, так это забвение. Очевидно, что, если Intel окончательно переключится с процессоров, мы больше не услышим рекламный джингл Intel Inside в рекламе и не увидим её наклейку на ноутбуке ASUS (о чём говорить пока очень рано). При этом сама Intel едва ли захиреет. Взять ту же Nokia. Финны вполне себе неплохо живут, несмотря на тот факт, что некогда потеряли весь мобильный рынок, на котором были лидерами.

В конце концов не стоит забывать, что прямо сейчас Intel не прекращает сотрудничество с Apple. MacBook с чужими процессорами будут выходить ещё два года.

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Какой итог? Apple предстоит долгая и ухабистая дорога по переходу с одной аппаратной платформы на другую. На ней, возможно, компания потеряет часть контента и аудитории. При этом кому как не Apple знать об этих рисках. Ведь, напомним, нечто похожее в истории компании уже было: в 2005 г. она всего за год успешно переехала с PowerPC на Intel.