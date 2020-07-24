"Galaxy A51 вдвое дешевле, но лучше во всём". Почему люди покупают iPhone SE и правильно ли это?

15 апреля этого года вышло второе поколение iPhone SE. Спустя четыре месяца один аналитик за другим говорят о высоком спросе и успехе смартфона. При этом он совершенно не идёт за трендами рынка и предлагается в корпусе 2014 года. Лайф разбирался, как так получилось и можно ли покупать iPhone SE.

У iPhone SE есть проблема

iPhone SE — символ лени Apple. Это iPhone 8 с древним корпусом, микроскопическим аккумулятором и новым процессором. Слишком мало изменений.

Отбросим разговоры о дизайне — он удачный. Его аудитория — экс-владельцы iPhone 6S и 7. Им привычен смартфон с компактным корпусом, кнопкой "Домой" и маленьким экраном. И при выборе новой модели они выберут именно такую, а не устремятся за инновациями. Кроме того, новый процессор в прежнем корпусе — это концепция линейки SE, таким же было первое поколение.

Первый iPhone SE (вышел весной 2016 года. — Прим. Лайфа) показал состоятельность. Не было случаев, когда люди покупали смартфон пятилетней давности, просто чтобы обладать устройством определённого бренда Денис Кусков Генеральный директор TelecomDaily

Другое дело аккумулятор — это кошмар в 2020 году. Батарею можно было поставить больше, а корпус сделать толще, как это сделали в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Ёмкость — всего 1821 мАч, в комплекте лежит слабое зарядное устройство, а скорость восполнения энергии — два часа с быстрым адаптером и два с половиной с обычным. Параллельно любой Android-смартфон живёт полтора-два дня при умеренной нагрузке и полностью заряжается за час.

Тем не менее это не помешало смартфону стать популярным. Более того, на него переходят даже экс-владельцы Android, которые более требовательны к устройствам по части характеристик и возможностей.

"Новый айфон" звучит привлекательно

iPhone SE — самый известный смартфон этого года. Условному Huawei, чтобы его релиз обсуждался, нужно сделать смартфон уникальным. Именно так компания ворвалась на арену флагманов в 2018 году с выпуском фотофлагмана P20 Pro. Apple не нужно удивлять, в этом случае сам факт выхода нового айфона уже событие.

Это самый недорогой из современных айфонов. Его покупают те, кто не разбирается в рынке и приобретает "новый айфон". У пользователя Android нет причин брать его. Сравните модель с Samsung Galaxy A51. Он в два раза дешевле, но лучше во всём Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group

С такой подачей iPhone SE кажется самым надёжным смартфоном и наиболее выгодным по соотношению цены и качества. Тут логика покупателя следующая: смартфон обсуждаемый, бренд известный — наверное, он надёжный и современный, в противном случае компания рискует лояльностью пользователей.

Уйти с iOS на Android сложно. В обратную сторону легко

В процессе пользования владелец iPhone вырабатывает набор привычек, с которыми сменить платформу безболезненно невозможно. Удобство использования, единство стиля и простота интерфейса, экосистема — с этими факторами айфон становится единственным удобным смартфоном.

Чего не сказать про Android. Здесь пользователь с лёгкостью переходит с Xiaomi на Huawei, с Samsung на OPPO и так далее. Именно поэтому бренды выпускают больше устройств и соревнуются по характеристикам. Поэтому айфону гораздо проще привлечь эту аудиторию. Android нужен провал Apple, чтобы удачно воспользоваться гневом пользователей и забрать их себе, смартфону из Купертино достаточно стать достойной альтернативой.

У него нет конкурентов в плане мощности

О девайсе за 40 тысяч рублей Apple уверенно может сказать: "Это самый мощный смартфон, который вы когда-либо видели". И вы с этим не поспорите. Он работает на A12 Bionic, он прямой конкурент флагманских Kirin 980 и Snapdragon 865, в плане работы с дополненной реальностью он лучший, а это будущее.

Нельзя недооценивать мощность процессора. Это не только запуск игр. Это скорость интерфейса, загрузки приложений. Чем выше мощность, тем лучше ведёт себя аппарат.

Кроме того, он контрастирует с устройствами за ту же цену. Производители Android-смартфонов последний год ставят в них процессоры серии Snapdragon 700. Это предфлагманский чип. Приложения на них запускаются без ограничений, но такое железо менее долговечно.

Недавно вышел vivo X50 Pro. Он стоит 60 тысяч рублей и работает на процессоре Snapdragon 765G. Сейчас недостатков вы не ощутите, но спустя два года iPhone SE с A12 Bionic будет работать увереннее. То же самое и с другими моделями. OPPO Reno3 Pro, Xiaomi Mi Note 10 — они также работают на предфлагманских чипах. Исключений мало. Например, Realme X2 Pro.