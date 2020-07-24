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"Galaxy A51 вдвое дешевле, но лучше во всём". Почему люди покупают iPhone SE и правильно ли это?

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Фото © Shutterstock

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15 апреля этого года вышло второе поколение iPhone SE. Спустя четыре месяца один аналитик за другим говорят о высоком спросе и успехе смартфона. При этом он совершенно не идёт за трендами рынка и предлагается в корпусе 2014 года. Лайф разбирался, как так получилось и можно ли покупать iPhone SE.

У iPhone SE есть проблема

iPhone SE — символ лени Apple. Это iPhone 8 с древним корпусом, микроскопическим аккумулятором и новым процессором. Слишком мало изменений.

Отбросим разговоры о дизайне — он удачный. Его аудитория — экс-владельцы iPhone 6S и 7. Им привычен смартфон с компактным корпусом, кнопкой "Домой" и маленьким экраном. И при выборе новой модели они выберут именно такую, а не устремятся за инновациями. Кроме того, новый процессор в прежнем корпусе — это концепция линейки SE, таким же было первое поколение.

Первый iPhone SE (вышел весной 2016 года. — Прим. Лайфа) показал состоятельность. Не было случаев, когда люди покупали смартфон пятилетней давности, просто чтобы обладать устройством определённого бренда

Денис Кусков

Генеральный директор TelecomDaily

Другое дело аккумулятор — это кошмар в 2020 году. Батарею можно было поставить больше, а корпус сделать толще, как это сделали в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Ёмкость — всего 1821 мАч, в комплекте лежит слабое зарядное устройство, а скорость восполнения энергии — два часа с быстрым адаптером и два с половиной с обычным. Параллельно любой Android-смартфон живёт полтора-два дня при умеренной нагрузке и полностью заряжается за час.

Тем не менее это не помешало смартфону стать популярным. Более того, на него переходят даже экс-владельцы Android, которые более требовательны к устройствам по части характеристик и возможностей.

"Новый айфон" звучит привлекательно

5 глупых вопросов перед покупкой iPhone SE. И одна причина взять iPhone XR

В России появился в продаже новый смартфон Apple. Начальная цена — 40 тысяч рублей. Смартфон странный — в 2020 году у него широченная рамка и физическая кнопка "Домой". Естественно, у тех, кто хочет его купить, вопросов масса. Отвечаем на самые частые.

iPhone SE — самый известный смартфон этого года. Условному Huawei, чтобы его релиз обсуждался, нужно сделать смартфон уникальным. Именно так компания ворвалась на арену флагманов в 2018 году с выпуском фотофлагмана P20 Pro. Apple не нужно удивлять, в этом случае сам факт выхода нового айфона уже событие.

Это самый недорогой из современных айфонов. Его покупают те, кто не разбирается в рынке и приобретает "новый айфон". У пользователя Android нет причин брать его. Сравните модель с Samsung Galaxy A51. Он в два раза дешевле, но лучше во всём

Эльдар Муртазин

Ведущий аналитик Mobile Research Group

С такой подачей iPhone SE кажется самым надёжным смартфоном и наиболее выгодным по соотношению цены и качества. Тут логика покупателя следующая: смартфон обсуждаемый, бренд известный — наверное, он надёжный и современный, в противном случае компания рискует лояльностью пользователей.

Уйти с iOS на Android сложно. В обратную сторону легко

Настоящая зависимость. Почему пользователи iPhone не могут перейти на Android

Владельцам устройств на iOS неудобны аппараты на Android. Лайф разбирался, почему именно их отталкивают все смартфоны, кроме "яблочных".

В процессе пользования владелец iPhone вырабатывает набор привычек, с которыми сменить платформу безболезненно невозможно. Удобство использования, единство стиля и простота интерфейса, экосистема — с этими факторами айфон становится единственным удобным смартфоном.

Чего не сказать про Android. Здесь пользователь с лёгкостью переходит с Xiaomi на Huawei, с Samsung на OPPO и так далее. Именно поэтому бренды выпускают больше устройств и соревнуются по характеристикам. Поэтому айфону гораздо проще привлечь эту аудиторию. Android нужен провал Apple, чтобы удачно воспользоваться гневом пользователей и забрать их себе, смартфону из Купертино достаточно стать достойной альтернативой.

У него нет конкурентов в плане мощности

О девайсе за 40 тысяч рублей Apple уверенно может сказать: "Это самый мощный смартфон, который вы когда-либо видели". И вы с этим не поспорите. Он работает на A12 Bionic, он прямой конкурент флагманских Kirin 980 и Snapdragon 865, в плане работы с дополненной реальностью он лучший, а это будущее.

Нельзя недооценивать мощность процессора. Это не только запуск игр. Это скорость интерфейса, загрузки приложений. Чем выше мощность, тем лучше ведёт себя аппарат.

Кроме того, он контрастирует с устройствами за ту же цену. Производители Android-смартфонов последний год ставят в них процессоры серии Snapdragon 700. Это предфлагманский чип. Приложения на них запускаются без ограничений, но такое железо менее долговечно.

Недавно вышел vivo X50 Pro. Он стоит 60 тысяч рублей и работает на процессоре Snapdragon 765G. Сейчас недостатков вы не ощутите, но спустя два года iPhone SE с A12 Bionic будет работать увереннее. То же самое и с другими моделями. OPPO Reno3 Pro, Xiaomi Mi Note 10 — они также работают на предфлагманских чипах. Исключений мало. Например, Realme X2 Pro.

Поэтому iPhone SE — более рациональный выбор. Через два года самый трендовый Android-смартфон покажется вам неактуальным что внешне, что по возможностям, а устройство Apple — нет.

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