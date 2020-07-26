Ваш чехол царапает смартфон. Как выбрать кейс правильно — 5 ситуаций

Чехол - это не только способ освежить внешний вид устройства. Надёжность, удобство использования, защита корпуса — эти моменты также важны. Выбираем наиболее подходящий аксессуар.

Чехол — это способ защитить корпус устройства от внешних воздействий и обновить его внешний вид. Apple сделала на этом культуру аксессуаров — в начале 2010-х годов пользователи iPhone радовались, что к их смартфону можно найти кейс на любой вкус, а владельцы Android завидовали в сторонке.

Самые популярные чехлы для смартфонов, планшетов, ноутбуков и кейсов беспроводных наушников — силиконовые и пластиковые. Какой тип оптимальный для вас, зависит от ваших запросов и сценариев использования. Разобрались в основных особенностях каждого. Рассматриваем только накладные кейсы.

Тактильные ощущения

Силикон мягкий, в отличие от пластика, поэтому в руке он ощущается приятнее. Также он надёжнее — в силиконовом кейсе девайс не скользит в руке и лежит на поверхности, поэтому вы можете быть спокойны за его сохранность.

Пластик же тактильно может не отличаться от корпуса смартфона. Тем более производители всё ещё выпускают устройства со спинкой из этого материала — например, вся линейка Samsung Galaxy A. Неприятных ощущений нет, но всё же, когда в руке лежит телефон в мягком силиконовом кейсе, ощущение приятнее.

Победитель: силикон.

Защита корпуса

Любой пластиковый чехол с твёрдой основой внутри будет царапать и тереть поверхность телефона. Соответственно, устройство потеряет презентабельный внешний вид, даже будучи в кейсе.

Особенно от этого страдают устройства с глянцевой боковой рамкой. В 2016 году вышли iPhone 7 и 7 Plus с металлической глянцевой крышкой. В итоге устройства царапались от минимальных внешних воздействий, даже будучи защищёнными чехлом. С глянцевыми металлическими рамками всё то же самое.

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Силиконовый чехол гораздо менее жёсткий. Соответственно, он почти не трёт и не царапает корпус устройства. Как следствие, если вы хотите как можно дольше сохранить товарный вид, лучше брать его.

Победитель: силикон.

Ударопрочность

Тут сложно найти однозначного победителя. Слишком много факторов зависят от степени тяжести урона: высота, с которой упал телефон, материал, на который он приземлился, какой стороной корпуса аппарат это сделал.

Сотрудник SF Smart Wireless Сэм Шоман рекомендует использовать силиконовые чехлы, если вы беспокоитесь насчёт сохранности устройства. Они амортизируют девайс при падении. В случае с пластиковыми кейсами диффузии не происходит, поэтому удар переносится на корпус и увеличивается вероятность его повреждения или комплектующих.

Победитель: силикон.

Долговечность

Если вы хотите купить один чехол надолго, силиконовый точно не подойдёт. Со временем он растягивается и становится велик для устройства. Как итог, кейс начинает сползать или болтаться. Тактильно и внешне это неприятно. По личному опыту: чехол начинает растягиваться спустя пару месяцев использования.

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Пластик не деформируется со временем. Единственное — он трескается. Но для этого ему нужна резкая смена температуры, аномальный холод или сильный удар об твёрдую поверхность. Вы можете миновать это, аккуратно обращаясь с гаджетом. Силикон же растянется в любом случае, даже без внешних воздействий. Поэтому пластик — более долговечное решение.

Победитель: пластик.

Презентабельность

Главная проблема силикона — он собирает пыль и грязь. И его потом трудно вычистить. Пластиковому кейсу обычно проще вернуть презентабельный внешний вид.

Вторая проблема силикона — со временем он желтеет. Особенно это заметно на прозрачных аксессуарах, которые идут в комплекте к большинству Android-смартфонов или продаются для iPhone XR и 11.

Пластиковые кейсы облезают в зависимости от качества материала. Например, смартфоны Samsung Galaxy A с корпусом из пластика теряют презентабельность уже через пару месяцев использования без чехла.