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"Иначе работы не будет и есть будет нечего". Дегтярёв пообещал разобраться с проблемами рыболовецкой отрасли

Изучению этой темы он пообещал уделить ближайшие пару недель.

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Видео © Instagram / Михаил Дегтярёв

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв у себя в "Инстаграме" обратился к жителям региона у берега Охотского моря и пообещал разобраться с проблемами в рыболовецкой отрасли.

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Также он сообщил, что с момента приезда в регион занимался работой с документами.

Если относиться к водным биоресурсам так, как сегодня, то рыба скоро закончится. И работы тоже не будет, и есть будет нечего. Поэтому нужно бережно относиться, посмотреть, какие государственные решения мы можем принять, — отметил Дегтярёв.

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Врио губернатора обошёл корпуса, осмотрел медпункт и пищеблок, а также пообщался с персоналом и вожатыми.

Изучению данного вопроса он пообещал уделить ближайшие пару недель.

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