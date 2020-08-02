"Иначе работы не будет и есть будет нечего". Дегтярёв пообещал разобраться с проблемами рыболовецкой отрасли

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв у себя в "Инстаграме" обратился к жителям региона у берега Охотского моря и пообещал разобраться с проблемами в рыболовецкой отрасли.

Также он сообщил, что с момента приезда в регион занимался работой с документами.

"За секунду решился". Дегтярёв рассказал, как согласился возглавить Хабаровский край Также он сообщил, что с момента приезда в регион занимался работой с документами.

— Если относиться к водным биоресурсам так, как сегодня, то рыба скоро закончится. И работы тоже не будет, и есть будет нечего. Поэтому нужно бережно относиться, посмотреть, какие государственные решения мы можем принять, — отметил Дегтярёв.