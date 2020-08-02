На Украине арестовали мужчину, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что суд арестовал мужчину, который в поезде избил и попытался изнасиловать женщину на глазах у её сына. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

Уточняется, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца без права выйти под залог.

Геращенко также добавил, что досудебное следствие по данному делу будет полным, всесторонним и проведённым в разумные сроки.

Ранее Лайф сообщал, что в поезде Мариуполь — Киев мужчина ночью напал на женщину с ребёнком и жестоко избил. По словам потерпевшей, нападавший бил её, прижимая к кровати и держа за горло. От криков проснулся сын женщины и стал умолять "не бить маму". В ответ мужчина попытался ударить и ребёнка, однако женщина задержала удар и попросила не трогать сына. Взамен она пообещала мужчине, что сделает всё что угодно. После этого он перестал проявлять агрессию, снял трусы и начал приставать к женщине.