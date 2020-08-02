Россияне стали покупать меньше средств для похудения

В России за последние несколько месяцев наблюдается снижение продаж средств для похудения. Об этом со ссылкой на исследование DSM Group сообщает RT.

Планомерное снижение, в сравнении с показателями прошлого года, начало наблюдаться в апреле. Тогда продажи упали на 7%. В мае же спрос снизился на 12%. Падение эксперты наблюдали и в июле.