Россияне стали покупать меньше средств для похудения

В России за последние несколько месяцев наблюдается снижение продаж средств для похудения. Об этом со ссылкой на исследование DSM Group сообщает RT.
Испанский диетолог назвал продукт для похудения. Он есть в каждом холодильникеОн поможет снизить общее число потребляемых калорий.
Планомерное снижение, в сравнении с показателями прошлого года, начало наблюдаться в апреле. Тогда продажи упали на 7%. В мае же спрос снизился на 12%. Падение эксперты наблюдали и в июле.
Обойдёмся без экстрима. Врач рассказала, как добиться "вау-результатов" при похуденииСпециалист отметила, что при большом весе без вреда для здоровья можно терять максимум 10–15 килограммов в месяц.
В то же время средняя цена на средства для похудения выросла на 17% по сравнению с прошлым годом.