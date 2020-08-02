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Россияне стали покупать меньше средств для похудения

Однако средняя цена подобных продуктов выросла на 17% за последний год.

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В России за последние несколько месяцев наблюдается снижение продаж средств для похудения. Об этом со ссылкой на исследование DSM Group сообщает RT.

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Он поможет снизить общее число потребляемых калорий.

Планомерное снижение, в сравнении с показателями прошлого года, начало наблюдаться в апреле. Тогда продажи упали на 7%. В мае же спрос снизился на 12%. Падение эксперты наблюдали и в июле.

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Специалист отметила, что при большом весе без вреда для здоровья можно терять максимум 10–15 килограммов в месяц.

В то же время средняя цена на средства для похудения выросла на 17% по сравнению с прошлым годом.

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