Кардиолог назвала витамины, которые следует принимать после излечения от коронавируса

После излечения от коронавирусной инфекции и при наличии плохого самочувствия пациентам принимать витамины группы В и D. Об этом "Российской газете" рассказала кардиолог Татьяна Рыбка.

Всем вылечившимся от CoViD-19 доктор порекомендовала также соблюдать режим труда и отдыха и больше времени гулять. При этом всем тем, у кого заболевание только обнаружили, или появились первые симптомы простуды Рыбка посоветовала "не гадать на кофейной гуще", а сразу же обращаться к врачам за помощью.

— Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдалённых последствий — минимальный, — добавила Рыбка.