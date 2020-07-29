Биткоин попал под запрет и рекордно подорожал. Каким будет курс и где сейчас можно держать крипту

Что означает запрет на оплату криптовалютой

Курс биткоина 27 июля преодолел важную психологическую отметку в десять тысяч долларов. Далее за сутки он вырос ещё на 7%, подорожав до 11,4 тысячи долларов. При этом на прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон "О цифровых финансовых активах", вступающий в действие с 1 января 2021 года. Он запрещает расплачиваться криптовалютой. Возникает закономерный вопрос, что будет с дорожающим биткоином и как им можно распорядиться.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил, что биткоин вырос в последние дни на фоне общего спроса на рисковые финансовые активы, акции, золото, а также из-за наращивания денежной массы мировыми центробанками.

Он также пояснил, что впервые на законодательном уровне даётся определение и статус криптовалют. Они установлены как "совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения)", которые используются как средство для платежей, сбережений, инвестиций. То есть биткоин как представитель криптовалют можно майнить, продавать, покупать. Но нельзя платить им, принимать в оплату, рассчитываться по обязательствам, рекламировать как расчётное средство.

Эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев отмечает, что, несмотря на отсутствие прямых запретов, расплатиться криптовалютой в России было практически невозможно, так как она не получила распространения в качестве средства платежа. Гораздо больший интерес тот же биткоин представляет с точки зрения инвестирования. Геннадий Николаев пояснил, что подавляющее большинство держателей криптовалюты — это инвесторы, рассчитывающие получить выгоду на долгосрочной дистанции.

В свою очередь ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский добавил, что ничего глобального для людей, у которых есть биткоины, не произошло в связи с принятием Госдумой закона.

— Криптовалюта останется на счетах, никуда не денется. Также её по-прежнему можно будет конвертировать в фиатные деньги, как минимум в виртуальных обменниках. Единственное на криптовалюту официально ничего нельзя будет купить. То есть криптовалюта не может быть деньгами согласно законодательству. Но это не очень большая проблема, потому что хождение криптовалюты и так фактически не регулировалось, — рассказывает Иван Капустянский.

Если же хочется работать с криптовалютой официально и торговать ей в рамках закона, то можно спекулировать на американской бирже фьючерсным контрактом на биткоин, подчеркнул эксперт.

Прогноз курса биткоина

В марте биткоин подешевел почти в два раза на фоне паники на мировых финансовых площадках, однако спустя несколько недель его стоимость начала восстанавливаться. Если в предыдущие пять месяцев наблюдался чистый отток монет с цифровых площадок, то в июле трейдеры начали возвращать биткоины.

— Основная причина — это кризис текущей финансовой системы и мощный хайп вокруг децентрализованных финансов (DeFi), которые, как считается, способны изменить краудфандинговую систему. Сейчас более половины глобального венчурного капитала уходит в американские стартапы, тогда как остальные лишены подобного внимания и остаются без финансирования, — пояснил эксперт Геннадий Николаев.

По его словам, платформы DeFi стремятся изменить эту ситуацию: предоставить доступ к деньгам всем желающем через смарт-контракты и гарантировать максимальную защиту от хакеров. Говоря другим языком, это что-то вроде цифровых банков, которые соединяют заёмщика и кредитора напрямую, где исполнение обязательств контролируется программным кодом. Происходит это в отсутствие каких-либо посредников. Геннадий Николаев говорит, что эта тема является главной в 2020 году: дальнейшее развитие индустрии позволит привлечь дополнительное внимание инвесторов и их капитал. Если не появится каких-то значимых негативных новостей, то курс биткоина может довольно быстро вырасти до отметки в 12 000 долларов.

По мнению Ивана Капустянского, криптовалюты остаются спекулятивными инструментами, поэтому их стоит рассматривать исключительно как высоко рискованные вложения. Эксперт советует размещать в них только очень небольшую долю от своего инвестиционного портфеля. При этом он не рекомендует вкладываться в криптовалюты новичкам.

— Неопытным инвесторам сначала стоит научиться работать с классическими финансовыми инструментами, а уже после получения необходимых навыков можно пробовать инвестировать в криптовалюты, — говорит Иван Капустянский.