Трудовой посткарантин. Где сейчас искать работу и какую зарплату предлагают соискателям

Ситуация на рынке труда постепенно начинает восстанавливаться. По данным исследования сервиса по поиску работы HeadHunter, количество вакансий по итогам июня выросло на 55% по сравнению с июнем прошлого года и на 34% — по сравнению с маем 2020 года.

Стоит отметить, что рынок труда особенно чутко отреагировал на строгие ограничения, введённые в связи с пандемией. В апреле активность и крупного, и малого бизнеса снизилась практически вдвое. Однако со второй половины мая, когда "тиски коронавируса" стали постепенно ослабляться, рынок труда вышел на путь медленного восстановления. Управляющий директор "Авито. Работа" Артём Кумпель рассказал Лайфу, что в июне большинство компаний восстановили наём. По итогам карантинного второго квартала 2020 года их количество в целом по России выросло на 6%.

— Наибольший рост пришёлся на сферы строительства (+66%), госслужбы (+20%) и транспорта (+13%). Однако некоторые группы массовых профессий пострадали сильнее остальных. "Искусство, развлечения" (–50%), "Туризм, рестораны" (–34%) и "Маркетинг, реклама, PR" (–31%) — все эти отрасли пострадали под влиянием пандемии, и неудивительно, что динамика здесь не такая яркая, — пояснил эксперт.

Если до коронакризиса работодатели конкурировали за персонал между собой, то сейчас высвобождение большого количество соискателей и приостановка деятельности части компаний привели к нарастанию конкуренции соискателей за рабочие места. Об этом Лайфу рассказала Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса "Работа.ру".

Традиционно на рынке труда соискатели проявляют большую активность, чем работодатели. Однако на конец июня количество запрашиваемых контактов по сравнению с I кварталом сократилось на 10%. Во многом это связано с тем, что люди всё еще переживают за здоровье и стараются минимизировать риски, пояснил эксперт Артём Кумпель. Кроме того, не стоит забывать, что летом работу ищут и меняют гораздо реже.

— Мы ожидаем восстановление активности соискателей ближе к сентябрю. Исключением стала лишь категория работников без опыта. Популярность сервисов доставки и курьеров во время пандемии, наоборот, подтолкнула потенциальных кандидатов выйти на работу. Этому также способствуют освободившиеся от экзаменов студенты, которые заинтересованы в летней подработке и активно ищут подходящие варианты, — говорит управляющий директор "Авито.Работа".

Ксения Курникова отметила, что в июне больше всего резюме было опубликовано в отрасли офисных служб и бэк-офиса, сфере услуг, торговле, а также в транспорте и логистике. При этом активность соискателей в июне осталась на уровне мая — многие воспользовались снятием ограничений в южных регионах и решили отдохнуть в летний сезон.

Также по итогу первого месяца после снятия ограничений больше всего новых вакансий появилось в отраслях образования и госслужбы — количество предложений выросло на 25%. В том числе увеличилось число вакансий для преподавателей и воспитателей — на 82%, что связано, прежде всего, с открытием детских садов и образовательных центров.

— Административный персонал в июне также искали на 24% чаще. На 16% увеличилось количество вакансий в отраслях IT, Интернета и телекома, на 13% — в производстве и агропроме, на 10% — в сфере красоты и здоровья, на 8% — в сфере туризма и услуг, — пояснили в сервисе "Работа.ру".

Кроме того, стало на 20% больше предложений для выпускников и студентов. По словам Ксении Курниковой, чаще всего молодые соискатели ищут работу в сфере красоты и здоровья — там количество новых резюме выросло на 50%. В отраслях культуры и образования число резюме от молодёжи увеличилось на 29%, в финансах и страховании — на 23%, в IT, Интернете и телекоме — на 18%.