Новостройка с сюрпризом. Как заставить застройщика устранить недоделки

В России получение ключей от долгожданной новой квартиры — это одно из главных событий в жизни. Но зачастую, получая ключи от только что построенной квартиры, россияне обнаруживают много недоделок, иногда таких, которые не позволяют нормально жить в новой квартире. Как заставить застройщика устранить строительные дефекты и недоделки, разбирался Лайф.

К сожалению, строительные недоделки — это частая ситуация при массовой застройке. И хотя в законе выделяется два вида дефектов (существенные и несущественные), но конкретного списка по каждой категории в нём нет. Примерный перечень выработан на практике, им пользуются строители и юристы, но различать строительные недостатки между собой важно — без этого невозможно грамотно предъявить требования к застройщику. Основное правило различия простое: к существенным дефектам относят те, из-за которых жить в квартире невозможно.

По закону застройщик обязан передать квартиру, указанную в договоре долевого участия в строительстве, при этом качество строительства должно соответствовать не только условиям, указанным в договоре, но и требованиям технических и градостроительных регламентов, проектной документации и иным обязательным требованиям (ст. 7 закона № 214-ФЗ; п. 1 и 7 главы 30 ГК РФ).

Смотровой лист

После официального ввода объекта в эксплуатацию застройщик приглашает дольщика осмотреть квартиру и подписать акт приёма-передачи. Этот документ означает, что стороны (продавец и покупатель) полностью выполнили свои обязательства по договору. Поэтому при осмотре необходимо фиксировать любые обнаруженные недостатки документально, лучше их занести в отдельный документ — "смотровой лист", который следует оформить как приложение к акту приёма-передачи и обязательно заверить подписью представителя застройщика. Кстати, вести при осмотре фото- и видеосъёмку вполне нормальная практика.

Иногда бывает, что на этом этапе многие дольщики подписывают акт приёма-передачи, не вчитываясь в его содержание, что в дальнейшем осложняет им жизнь при обнаружении недостатков, ведь если акт подписан, то предъявить претензии по качеству строительства и добиться устранения недостатков будет непросто. После того как подписи получены, застройщик освобождается от дальнейших обязательств, а дольщик в случае отсутствия возражений по качеству квартиры де-факто получает построенный объект в собственность.

Может, вообще не подписывать акт?

С формальной точки зрения акт не следует подписывать вплоть до устранения застройщиком всех описанных в смотровом листе недостатков. На практике — если вы не подписали акт и тем самым не зафиксировали, что участвовали в приёмке, застройщик может заявить, что вы уклонялись от приёмки построенного объекта, и даже выставить свои штрафные претензии (если они предусмотрены в договоре).

Поэтому наш совет: уклоняться от подписания акта не имеет смысла, но в нём стоит перечислить все обнаруженные дефекты и недочёты. После получения копии акта, заверенной застройщиком, нужно направить ему официальное письмо (этот документ может быть очень значимым, если дело дойдёт до суда), в котором запросить оценку стоимости материалов и работ, необходимых для устранения дефектов, и, сославшись на п. 1 ст. 29 Федерального закона № 2300-1ФЗ "О защите прав потребителей", предложить застройщику устранить все недочёты за его счёт в срок не более одного месяца.

Обычно застройщик после получения такого письма сообщает, что он устранит все выявленные недостатки. Если при этом он не указывает срок, то по закону устранить недоделки он должен за 45 дней.

А если недочёты обнаружены после?

Немногие знают, что у квартиры, как у любого товара, есть гарантия. Согласно закону № 214, гарантия на квартиру, приобретённую по ДДУ, — пять лет со дня подписания акта приёма-передачи. Очень важно, что претензии к застройщику возможно предъявить только в том случае, если дефекты, выявленные в процессе эксплуатации квартиры, носят явный характер, указывающий на строительный брак, например кривые стены, перепады уровня пола или дефекты инженерных систем. Если же недочёт мог образоваться уже в процессе эксплуатации квартиры — сломанные двери, сколы кафеля или порванные обои, — то гарантия на это распространяться не будет.

Что делать, если застройщик не торопится?