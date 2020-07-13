Атака девелоперов. Какие магазины не смогли открыться после пандемии и что будет на их месте

ИТ-компания "Эвотор" провела исследование и выяснила, что количество посетителей торговых центров в конце июня — начале июля ещё не вернулось к "доковидным" показателям ни в одном из крупных городов. Посещаемость в столичных торговых центрах восстановилась до 70% от среднего уровня до пандемии.

Показатель хороший, но не полноценный. Многие ещё побаиваются находиться в местах большого скопления людей, да и финансовое положение у большинства снизилось за время карантина. Кроме того, некоторые магазины были вынуждены закрыться, так и не дождавшись окончания самоизоляции.

Так, крупная испанская компания Inditex, владеющая знаменитыми брендами Zara, Bershka, Pull & Bear и Massimo Dutti, вынуждена закрыть больше тысячи магазинов по всему миру. Падение продаж у компании H&M составило 57%. Это при наличии собственного онлайн-магазина. Там оборот, конечно, вырос на треть, но убытки от закрытия офлайн-точек этот рост покрыть не смог.

И Inditex далеко не единственная компания, которой пришлось закрывать свои магазины. В такой ситуации покупателям стоит посоветовать заранее узнать, работает ли их любимый магазин в торговом центре.

Судьба торговых площадей

— Пока рано говорить о количестве магазинов, которые закрылись окончательно. Представители сетевых брендов говорят, что готовятся сократить порядка 5% точек. Примерно такая часть арендаторов может уйти из торговых центров, это место займут другие. Сами ТЦ тоже в непростом положении, но и здесь пока рано утверждать, что какие-то из них готовы полностью ликвидироваться, — рассказал Лайфу Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс".

Эксперт рассказал и о другой тенденции — когда владельцы торговых центров планируют провести реконцепцию или продаться сторонним девелоперам. Валерий Емельянов пояснил, что в основном это касается морально устаревших центров и просто уже старых зданий. Они выработали свой ресурс, принесли прибыль владельцам, и кризис стал толчком к тому, чтобы на их месте появилось что-то новое. Игроки рынка, которые скупают коммерческие площади, сейчас рассматривают три основных варианта. Либо старые ТЦ превращают в складские помещения, либо перестраивают под заведения сферы услуг, либо готовят под снос, чтобы построить на их месте жилые апартаменты.

Коммерческий директор компании MALLTECH Мария Дриц говорит, что пока массовых банкротств и ухода арендаторов из ТРЦ не произошло. По её словам, среди объектов компании таких случаев мало. С большинством арендаторов удалось найти компромисс. При этом эксперт отметила, что, если режим ограничений в регионах будет отменён в ближайшее время, то сильного увеличения процента пустующих площадей на объектах компании не ожидается.

— Если же режим ограничений будет продлён, то это неизбежно повлечёт за собой волну банкротств ретейлеров и ТРЦ по всей стране. Цивилизованный ретейл исчезнет, уступив место вещевым рынкам, — считает Мария Дриц.

Не стоит забывать о том, что вынужденная самоизоляция повысила популярность онлайн-ретейла. За минувшие три месяца многие сети пришли к выводу, что занимают слишком много площадей в торговых центрах. В условиях экономического спада и снижения потребительской активности ретейлеры могут отказаться от части нерентабельных магазинов, перераспределив приоритеты в пользу e-commerce. Такого мнения придерживается глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев.

Всё это может привести к росту вакансий в моллах и падению показателей их посещаемости. При этом эксперт отметил, что кризис не является фатальным явлением для бизнеса и рынка недвижимости. Они обладают достаточной гибкостью для того, чтобы адаптироваться к новым условиям. По его словам, в ближайшее время торговые комплексы никуда не исчезнут, а станут современнее и безопаснее.

Война за аренду

Владелец бренда женской одежды Emka Александр Арутюнов отметил изменения в стоимости аренды в крупных московских ТЦ, таких как "Европейский", "Авиапарк", "Океания" и другие.

— Нам до июля или августа дали хорошие скидки. В начале открытия после снятия ограничений были предложения от ТЦ встать на хорошую ставку, но сейчас таких предложений всё меньше и меньше. Спрос на площадки в торговых центрах по-прежнему высок, особенно в нашем сегменте — от 70 до 120 квадратных метров, — рассказал Лайфу владелец бренда.

Сейчас идёт настоящая война между арендаторами и арендодателями помещений. В прошлом месяце магазины добились, чтобы им разрешили в одностороннем порядке расторгать договоры аренды, но этот закон коснулся только предприятий малого бизнеса. Сетевые арендаторы продолжают воевать за пересмотр условий. Арендодатели чаще всего идут на уступки, снижая ставки, но лишь на время. Скидки начинаются от 10% и доходят до 50%, говорит Валерий Емельянов.

— Серьёзной проблемой остаётся плата за карантинный период. В апреле и мае часть арендодателей обнулила плату за помещения. Но таких было меньшинство. Большинство продолжает ждать и требовать оплаты за месяцы простоя. Некоторые хотят 100% оплаты, на них давят банки, на чьи деньги были выстроены ТЦ, они прямо запрещают владельцам зданий идти на уступки магазинам, угрожая в противном случае судами и досрочным истребованием кредитов, — говорит аналитик компании "Фридом Финанс".