Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве нет

В Москве нет второй волны эпидемии коронавируса. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил мэр города Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что в столице снизилось в 10 раз число ежедневно выявляемых пациентов с CoViD-19. Если в начале распространения инфекции каждый день регистрировали около 6,5 тысячи новых случаев заражения, то сейчас картина совершенно другая. Ежедневно врачи выявляют порядка 650 новых пациентов с коронавирусом.
— Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть заражёнными. Ни у нас, ни где-то в мире такого практически нет, — рассказал Собянин.
Собянин исключил снятие запрета на массовые мероприятия в Москве до конца августаВместе с тем мэр столицы обратил внимание на значительное улучшение ситуации с CoViD-19.
Мэр Москвы объяснил, что в ряде регионов России идёт рост числа заражённых инфекцией, так как они "ещё не прошли даже первую волну, первый процесс".
Ранее Собянин призвал не надеяться на то, что число случаев заражения CoViD-19 в столице опустится до нуля.