Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве нет

В Москве нет второй волны эпидемии коронавируса. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что в столице снизилось в 10 раз число ежедневно выявляемых пациентов с CoViD-19. Если в начале распространения инфекции каждый день регистрировали около 6,5 тысячи новых случаев заражения, то сейчас картина совершенно другая. Ежедневно врачи выявляют порядка 650 новых пациентов с коронавирусом.

— Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть заражёнными. Ни у нас, ни где-то в мире такого практически нет, — рассказал Собянин.

Мэр Москвы объяснил, что в ряде регионов России идёт рост числа заражённых инфекцией, так как они "ещё не прошли даже первую волну, первый процесс".