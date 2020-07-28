Галина Сергеевна из "Папиных дочек" показала обручальное кольцо, которое ей подарил Авербух

Недавно актриса проводила прямой эфир в Instagram. В течение всего лайва девушка то и дело будто бы невзначай показывала руку с кольцом на безымянном пальце. Фанаты сразу поняли: кольцо точно ей подарил звёздный хореограф, и, судя по расположению на пальце, свадьбе точно быть!

Фото © Instagram / liza_arzamasova

"Комсомольская правда" пообщалась с дизайнером ювелирных украшений Владом Торховым, и выяснилось, что такое кольцо стоит совсем не мало.

Примерная стоимость кольца Лизы Арзамасовой от 600 до 800 тысяч рублей. А если оно брендовое, то от 1,2–1,3 миллиона рублей. Фото не очень чёткое, но, судя по жёлтому оттенку центрального камня, можно предположить, что это цитрин или что-то наподобие в россыпи из бриллиантов Влад Торхов

Кроме того, проанализировав прямые эфиры Арзамасовой в Instagram, эксперты выяснили, что девушка живёт с Авербухом под одной крышей. На записях часто появляются детали загородного дома бывшего фигуриста.

Фото © Instagram / stars__news