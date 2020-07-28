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Галина Сергеевна из "Папиных дочек" показала обручальное кольцо, которое ей подарил Авербух

Совсем недавно стало известно, что Арзамасова и Илья Авербух встречаются уже несколько лет. И эта история всё больше обрастает подробностями.

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Фото © Instagram / stars__news

Недавно актриса проводила прямой эфир в Instagram. В течение всего лайва девушка то и дело будто бы невзначай показывала руку с кольцом на безымянном пальце. Фанаты сразу поняли: кольцо точно ей подарил звёздный хореограф, и, судя по расположению на пальце, свадьбе точно быть!

Фото © Instagram / liza_arzamasova

"Комсомольская правда" пообщалась с дизайнером ювелирных украшений Владом Торховым, и выяснилось, что такое кольцо стоит совсем не мало.

Примерная стоимость кольца Лизы Арзамасовой от 600 до 800 тысяч рублей. А если оно брендовое, то от 1,2–1,3 миллиона рублей. Фото не очень чёткое, но, судя по жёлтому оттенку центрального камня, можно предположить, что это цитрин или что-то наподобие в россыпи из бриллиантов

Влад Торхов

Кроме того, проанализировав прямые эфиры Арзамасовой в Instagram, эксперты выяснили, что девушка живёт с Авербухом под одной крышей. На записях часто появляются детали загородного дома бывшего фигуриста.

Фото © Instagram / stars__news

Напомним, что о романе Арзамасовой и Авербуха стало известно 7 июля. Сама актриса информацию подтвердила, однако подробности раскрывать отказалась. По словам ведущей "Фигурвью" Елены Родиной, фигурист начал встречаться с Лизой, когда ей было всего 17 лет. Однако знакомство произошло ещё раньше, в 2010 году, когда актриса участвовала в шоу "Лёд и пламень", где Илья был постановщиком и продюсером. По словам бывшей жены Авербуха, отношения пары верно идут к свадьбе.

Авербух завёл роман с Галиной Сергеевной из "Папиных дочек", когда та была ещё несовершеннолетней

Похоже, роман пары длится уже восемь лет.

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