Галина Сергеевна из "Папиных дочек" показала обручальное кольцо, которое ей подарил Авербух

Недавно актриса проводила прямой эфир в Instagram. В течение всего лайва девушка то и дело будто бы невзначай показывала руку с кольцом на безымянном пальце. Фанаты сразу поняли: кольцо точно ей подарил звёздный хореограф, и, судя по расположению на пальце, свадьбе точно быть!
Фото © Instagram / liza_arzamasova
"Комсомольская правда" пообщалась с дизайнером ювелирных украшений Владом Торховым, и выяснилось, что такое кольцо стоит совсем не мало.
Примерная стоимость кольца Лизы Арзамасовой от 600 до 800 тысяч рублей. А если оно брендовое, то от 1,2–1,3 миллиона рублей. Фото не очень чёткое, но, судя по жёлтому оттенку центрального камня, можно предположить, что это цитрин или что-то наподобие в россыпи из бриллиантов
Влад Торхов
Кроме того, проанализировав прямые эфиры Арзамасовой в Instagram, эксперты выяснили, что девушка живёт с Авербухом под одной крышей. На записях часто появляются детали загородного дома бывшего фигуриста.
Фото © Instagram / stars__news
Напомним, что о романе Арзамасовой и Авербуха стало известно 7 июля. Сама актриса информацию подтвердила, однако подробности раскрывать отказалась. По словам ведущей "Фигурвью" Елены Родиной, фигурист начал встречаться с Лизой, когда ей было всего 17 лет. Однако знакомство произошло ещё раньше, в 2010 году, когда актриса участвовала в шоу "Лёд и пламень", где Илья был постановщиком и продюсером. По словам бывшей жены Авербуха, отношения пары верно идут к свадьбе.