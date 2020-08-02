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Шон Пенн женился на 28-летней подруге

Пара встречалась четыре года.

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Шон Пенн и Лейла Джордж. Фото © Twitter / PageSix

Американский актёр Шон Пенн женился. Избранницей 59-летнего лауреата премии "Оскар" стала 28-летняя дочь актрисы Греты Скакки Лейла Джордж, сообщает Daily Mail со ссылкой на пост подруги Пенна Ирэны Медавой в "Инстаграме".

В комментарии к фото Медавой написала, что счастлива за актёра и его супругу. Ранее Пенн, который был женат на певице Мадонне и актрисе Робин Райт, признавался, что в личных отношениях может быть "сложным" человеком.

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Актёр, расставшийся с Шарлиз Терон, расслабился в компании ровесницы своей дочери.

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