Шон Пенн женился на 28-летней подруге

Американский актёр Шон Пенн женился. Избранницей 59-летнего лауреата премии "Оскар" стала 28-летняя дочь актрисы Греты Скакки Лейла Джордж, сообщает Daily Mail со ссылкой на пост подруги Пенна Ирэны Медавой в "Инстаграме".
В комментарии к фото Медавой написала, что счастлива за актёра и его супругу. Ранее Пенн, который был женат на певице Мадонне и актрисе Робин Райт, признавался, что в личных отношениях может быть "сложным" человеком.
Sean Penn, 59, 'marries Greta Scacchi's daughter Leila George, 28, in secret ceremony' - Daily Mail https://t.co/CsdlhftgJU pic.twitter.com/HRL971EbxC— afridi nawaz (@afridinawaz98) August 1, 2020
56-летнего Шона Пенна застали за секс-утехами с 24-летней актрисой (ФОТО)Актёр, расставшийся с Шарлиз Терон, расслабился в компании ровесницы своей дочери.
Ранее Лайф рассказывал о звёздных парах с разницей в возрасте 30 лет и более.