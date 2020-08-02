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В России выявили 5427 новых случаев коронавируса

Выздоровело за 24 часа 3649 человек.

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Фото © pixabay

За последние сутки в РФ зафиксировали 5427 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах, таким образом, общее число заболевших в стране достигло 850 870. Из новых заразившихся 28,8% не имели клинических проявлений заболевания.

Зафиксировано 70 летальных исходов, их общее число за все время составило 14 128 человек. Выздоровело за 24 часа 3649 человек, их общее количество достигло 650 173.

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Кроме того, она дала несколько простых советов для тех, у кого обнаружили CoViD-19.

Напомним, сейчас идёт подготовка документов для регистрации вакцины, разработанной центром имени Гамалеи Минздрава РФ. Клинические испытания завершены. Массовую вакцинацию россиян могут начать в октябре. Это будет бесплатно и добровольно.

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