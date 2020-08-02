В России выявили 5427 новых случаев коронавируса

За последние сутки в РФ зафиксировали 5427 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах, таким образом, общее число заболевших в стране достигло 850 870. Из новых заразившихся 28,8% не имели клинических проявлений заболевания.
Зафиксировано 70 летальных исходов, их общее число за все время составило 14 128 человек. Выздоровело за 24 часа 3649 человек, их общее количество достигло 650 173.
Кардиолог назвала витамины, которые следует принимать после излечения от коронавирусаКроме того, она дала несколько простых советов для тех, у кого обнаружили CoViD-19.
Напомним, сейчас идёт подготовка документов для регистрации вакцины, разработанной центром имени Гамалеи Минздрава РФ. Клинические испытания завершены. Массовую вакцинацию россиян могут начать в октябре. Это будет бесплатно и добровольно.