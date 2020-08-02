В Москве резко вырос спрос на медицинские маски

В России вновь растёт спрос на одноразовые медицинские маски. Об этом со ссылкой на онлайн-ретейлера Wildberries сообщает ТАСС.

Как рассказали в компании, спрос на одноразовые и медицинские маски в период с 29 по 31 июля вырос на 78% по сравнению с периодом конца июня.

— В Московском регионе число заказов одноразовых и медицинских масок увеличилось на 88%, — отметили представители ретейлера.

За последние четыре месяца маски в интернет-магазине подешевели в семь раз — минимальная цена на них снизилась с 31 до 4,2 рубля. Потребность покупателей в остальных средствах защиты от инфекций продолжает снижаться. Это обусловлено достаточно разнообразным ассортиментом во всех каналах продаж.