"Всегда демонстрировали мужество и верность долгу". Медведев поздравил десантников с 90-летием ВДВ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к ветеранам и личному составу Воздушно-десантных войск в 90-ю годовщину их создания, отметив, что 2 августа 1930 года во время учений под Воронежем советские парашютисты положили начало "легендарному пути ВДВ" РФ.

— Героические страницы истории ВДВ напоминают о труднейших испытаниях, которые были пройдены голубыми беретами с огромной самоотверженностью, честью и достоинством. Выполняя различные задачи в любой точке земного шара, наши десантники всегда демонстрировали мужество, верность долгу и несгибаемую волю к победе, — сказал Медведев.

По его словам, десантники и сегодня остаются на передовой, "высаживаются там, где наиболее опасно и нужно чётко действовать на опережение". Медведев подчеркнул, что именно поэтому ВДВ по праву считаются элитой российской армии, а их подвигами гордятся государство и общество. Зампред Совбеза пожелал военным крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.