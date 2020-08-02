"Это было глупо". Кокорин оправдался за свои плохие слова о "Спартаке"

— Ощущения отличные, познакомился с командой. Уже провёл вторую тренировку. Рад, что всё быстро произошло. Спасибо большое руководству клуба, большим боссам, команде за такой приём и отношение. Я уже в деле, готовимся к первой игре , — начал своё первое интервью в красно-белой футболке Кокорин.

Александр Кокорин 20 лет держал детскую обиду на "Спартак", однако теперь решил продолжить карьеру именно в стане красно-белых. Ещё бы — зарплата больше трёх миллионов евро, а говорят, что трудно найти работу после тюрьмы.

"Никогда не перейду в "Спартак". Кокорин наплевал на принципы ради больших денег Александр Кокорин 20 лет держал детскую обиду на "Спартак", однако теперь решил продолжить карьеру именно в стане красно-белых. Ещё бы — зарплата больше трёх миллионов евро, а говорят, что трудно найти работу после тюрьмы.

— Это известный факт. Мне все скидывают ту статью, где я это говорил. Моя бывшая команда — со "Спартаком" принципиальные соперники. Плюс детская обида, которая была очень давно. Вот я и высказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Сейчас так ситуация сложилась, что я здесь, я хочу играть. И я рад, что у меня есть контракт на долгие годы со "Спартаком". Я хочу помочь побеждать и вернуть ту команду, какую все привыкли видеть, — заявил он.