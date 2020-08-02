Это свершилось! "Спартак" объявил о переходе Кокорина

Московский "Спартак" объявил о переходе 29-летнего нападающего Александра Кокорина. Отмечается, что форвард присоединился к клубу на правах свободного агента.
⚡️ Александр Кокорин – футболист «Спартака»!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020
Добро пожаловать, Саша!https://t.co/D7oz8rzS5g
С 2016 года Кокорин играл в "Зените". После выхода из тюрьмы сине-бело-голубые отдали его в аренду в "Сочи". В это трансферное окно скандальным футболистом интересовалось сразу несколько клубов: "Локомотив", "Динамо", "Рубин". Также "Сочи" хотел оставить игрока у себя.