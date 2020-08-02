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Это свершилось! "Спартак" объявил о переходе Кокорина

Контракт со скандальным футболистом подписан по схеме "3+1".

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Московский "Спартак" объявил о переходе 29-летнего нападающего Александра Кокорина. Отмечается, что форвард присоединился к клубу на правах свободного агента.

С 2016 года Кокорин играл в "Зените". После выхода из тюрьмы сине-бело-голубые отдали его в аренду в "Сочи". В это трансферное окно скандальным футболистом интересовалось сразу несколько клубов: "Локомотив", "Динамо", "Рубин". Также "Сочи" хотел оставить игрока у себя.

"Никогда не перейду в "Спартак". Кокорин наплевал на принципы ради больших денег

Александр Кокорин 20 лет держал детскую обиду на "Спартак", однако теперь решил продолжить карьеру именно в стане красно-белых. Ещё бы — зарплата больше трёх миллионов евро, а говорят, что трудно найти работу после тюрьмы.

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