Это свершилось! "Спартак" объявил о переходе Кокорина

"Никогда не перейду в "Спартак". Кокорин наплевал на принципы ради больших денег Александр Кокорин 20 лет держал детскую обиду на "Спартак", однако теперь решил продолжить карьеру именно в стане красно-белых. Ещё бы — зарплата больше трёх миллионов евро, а говорят, что трудно найти работу после тюрьмы.