У Глушакова новый роман после скандального развода. Его избранница — горячая футболистка

Осенью 2018 года СМИ и Интернет активно говорили о разводе футболиста Дениса Глушакова с женой Дарьей. Девушка обвинила спортсмена в многочисленных изменах, он в ответ обвинил её в том же, выводил деньги с семейного счёта, они угрожали друг другу, подавали встречные иски и далее по списку.

Лишь в начале прошлого года пару официально развели, но вопрос раздела имущества всё ещё не закончен. Несмотря на скандалы, футболист видится с двумя дочками и публикует фотографии с ними в Сети.

И вот спустя почти два года после громких скандалов в личной жизни Глушакова произошли изменения. Его заподозрили в романе с известной футболисткой Ксенией Коваленко. Сама спортсменка ещё в начале лета сообщала, что они просто друзья, которые находятся на одной волне.

— Общаемся, шутим. Пишут иногда: "Как ты с ним общаешься, он же играл за "Спартак". Я общаюсь с ним же не из-за клубной эмблемы. Иногда из-за таких хейтеров я ничего и не отвечаю, — признавалась Коваленко.

Чуть позже — уже в другом интервью — Ксения призналась, что её сердце занято.

— Я считаю, что личная жизнь на то и личная, чтобы её не обсуждать. Скажу так — сейчас моё сердце занято, — заявила Коваленко.

Телеграм-канал Mash уверяет, что у них больше, чем дружба. Глушаков живёт с Ксенией в посёлке Павлово-2. Именно ради неё он намерен вернуться играть в Москву из Грозного, где выступал за местный "Ахмат". И просится футболист, конечно, в "Спартак"...

Кто такая Коваленко?

Коваленко — футболистка московского ЦСКА и сборной России. Её регулярно приглашают в зарубежные команды, но уроженку Казахстана всё устраивает в нашей стране. Ксению называют самой красивой футболисткой страны. И, кажется, не зря. Вы просто посмотрите на эти фото...

Неудивительно, что Глушаков не устоял. Денис просто заваливает Ксению комплиментами в "Инстаграме".

И по общению в комментариях понятно, что это больше, чем роман... Открыто флиртовать в Сети они начали ещё весной этого года. Видимо, тогда и завязались отношения.

«Так чаще бы меня видела». Глушаков ответил Ксюше (речь о том, что Денис в 2011-м мог перейти в ЦСКА). pic.twitter.com/veKDclhnvT — Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) May 24, 2020

А вот Глушаков поздравляет Коваленко с днём рождения, публикуя совместное фото из автомобиля.

Помимо спортивной карьеры Ксения активно снимается в рекламе, имеет крупные спонсорские контракты, ведёт инстаграм, где её просто засыпают комплиментами.

Кстати, Коваленко вообще могла не стать футболисткой. Сначала она занималась баскетболом, потом волейболом, но брат отвёл её в секцию футбола, с которым она в дальнейшем и связала свою жизнь.

— Сначала меня ставили на ворота, но постепенно я вышла на их уровень и с восьми лет стала заниматься в женской команде, — рассказывала Ксения.