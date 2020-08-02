Россиянин Александр Смоляр впервые в карьере выиграл гонку "Формулы-3"

Напомним, ранее стало известно, что в этом году из-за пандемии коронавируса не состоятся этапы "Формулы-1" в Бразилии, США, Мексике и Канаде. В свою очередь, этапы в этом сезоне пройдут в Германии, Португалии и Италии. Таким образом, календарь 2020 года будет состоять из 13 гонок.