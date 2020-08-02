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Россиянин Александр Смоляр впервые в карьере выиграл гонку "Формулы-3"

В тройку призёров вошли спортсмены из Германии и Великобритании.

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Фото © VK / Александр Смоляр

19-летний пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, выиграл вторую гонку четвёртого этапа "Формулы-3". Гоночная серия проходила в Великобритании на трассе "Сильверстоун".

Победа в "Формуле-3" стала первой для спортсмена. Второе место занял пилот команды Германии Trident Дэвид Бекман, а третье — британец Клемент Новалак из Carlin.

Первый гонщик "Формулы-1" заразился коронавирусом

Спортсмен пропустит ближайший Гран-при Великобритании.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году из-за пандемии коронавируса не состоятся этапы "Формулы-1" в Бразилии, США, Мексике и Канаде. В свою очередь, этапы в этом сезоне пройдут в Германии, Португалии и Италии. Таким образом, календарь 2020 года будет состоять из 13 гонок.

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