Россиянам упростят доступ к субсидиям на оплату ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощается доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ. Действовать документ начнёт с 1 января следующего года.
В пресс-службе правительства отметили, что россиянам теперь не придётся предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг и справки о задолженности. Эту информацию государственные органы будут получать через систему межведомственного электронного взаимодействия.
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Получить субсидии имеют право граждане, которые больше определённой суммы дохода тратят на оплату ЖКУ. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве получить субсидию можно, если эти расходы превышают 10% совокупного дохода семьи, а в Санкт-Петербурге — 14%.
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