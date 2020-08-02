Россиянам упростят доступ к субсидиям на оплату ЖКХ

30 тысяч в год и не только. Какие сейчас можно получить скидки на коммунальные платежи Более чем девять миллиардов рублей перераспределят между регионами для предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ. Лайф разбирался, кто имеет право на скидку за коммунальные платежи, на какие суммы можно снизить выплаты и что для этого нужно сделать.