"Вектор" планирует начать производство вакцины от CoViD-19 осенью

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует начать производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре. Об этом в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.

— Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года, — заявил специалист.

По словам генерального директора "Вектора", переход на вакцинацию людей из групп риска можно будет обсуждать ближе к концу 2020 — началу 2021 года, за ним последует массовая вакцинация населения.