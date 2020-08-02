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"Вектор" планирует начать производство вакцины от CoViD-19 осенью

Ранее глава Минздрава сообщил, что вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной.

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Фото © Pixabay

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует начать производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре. Об этом в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.

Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года, — заявил специалист.

По словам генерального директора "Вектора", переход на вакцинацию людей из групп риска можно будет обсуждать ближе к концу 2020 — началу 2021 года, за ним последует массовая вакцинация населения.

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Теперь идёт подготовка документов для её регистрации.

Напомним, в России вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной.

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Министр здравоохранения также отметил, что в Москве заболеваемость идёт на спад.

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