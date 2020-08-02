В России восьмую неделю подряд снижается прирост новых случаев CoViD-19

В России за прошедшие семь дней общее число случаев заражения коронавирусом возросло на 38 385, а неделей ранее этот прирост составил 40 939. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

Недельный прирост количества новых пациентов снижается восьмую неделю подряд и составил 4,7% против 5,3%. А среднесуточный показатель снизился с 0,74% до 0,66%. Отмечается, что в последний раз меньше случаев заражения, чем за прошедшие семь дней, подтверждали на четвёртой неделе апреля. Тогда их количество составило 38 096.

Число выздоравливающих при этом практически не изменилось. С 27 июля по 2 августа побороть болезнь удалось 49 923 пациентам, а с 20 по 26 июля — 49 906. Кроме того, число выписанных людей седьмую неделю подряд превышает число выявленных случаев.

Также с 27 июля по 2 августа было зафиксировано минимальное количество летальных исходов — 859 случаев — с 11–17 мая, когда этот показатель составил 716.