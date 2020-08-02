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Названы самые популярные среди москвичей вакансии

Большая часть соискателей нацелена на немедленное трудоустройство.

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Фото © Pixabay

Вакансии продавцов-консультантов, оптовых менеджеров, администраторов в салонах красоты, фитнес-клубах и ресторанах — самые популярные среди соискателей московского центра занятости "Моя работа". Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте мэра столицы.

По словам экспертов, работодатели в первую очередь заинтересованы в IT-специалистах, строителях, сотрудниках оптовой, розничной и онлайн-торговли. При этом москвичи чаще всего ищут работу в розничной и оптовой торговле, а также в сфере административной деятельности. Порядка 60% соискателей рассчитывают на немедленное трудоустройство.

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Их определили по результатам анализа вакансий за май 2020 года.

В топ-5 вакансий, предлагаемых работодателями, вошли продавец-консультант в крупных розничных сетях, консультант-продавец онлайн-продаж, менеджер по логистике, монтажник и программист, — рассказали в пресс-службе городского комплекса соцразвития.

Сотрудники центра занятости помогают соискателям подобрать вакансию, составить резюме. В случае необходимости москвичей могут направить на бесплатную переквалификацию и профессиональное обучение.

Напомним, самыми интересными россияне считают профессии дизайнера, журналиста, инженера и водителя.

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Отмечается, что спрос на некоторых специалистов наблюдается уже сейчас.

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