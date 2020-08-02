Названы самые популярные среди москвичей вакансии

Вакансии продавцов-консультантов, оптовых менеджеров, администраторов в салонах красоты, фитнес-клубах и ресторанах — самые популярные среди соискателей московского центра занятости "Моя работа". Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте мэра столицы.

По словам экспертов, работодатели в первую очередь заинтересованы в IT-специалистах, строителях, сотрудниках оптовой, розничной и онлайн-торговли. При этом москвичи чаще всего ищут работу в розничной и оптовой торговле, а также в сфере административной деятельности. Порядка 60% соискателей рассчитывают на немедленное трудоустройство.

— В топ-5 вакансий, предлагаемых работодателями, вошли продавец-консультант в крупных розничных сетях, консультант-продавец онлайн-продаж, менеджер по логистике, монтажник и программист, — рассказали в пресс-службе городского комплекса соцразвития.

Сотрудники центра занятости помогают соискателям подобрать вакансию, составить резюме. В случае необходимости москвичей могут направить на бесплатную переквалификацию и профессиональное обучение.