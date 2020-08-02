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Принца Эндрю заподозрили в использовании секс-рабыни

Девушка утверждает, что ей заплатили порядка тысячи долларов.

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Фото © EPA / ТАСС

Девушка по имени Вирджиния Джуффре заявила, что провела несколько дней вместе с британским принцем Эндрю в качестве его секс-рабыни, сообщает издание Mirror.

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Адвокаты бизнесмена подтвердили его смерть и заявили, что "никто не должен умирать в тюрьме".

Предполагаемая жертва Вирджиния Джуффре, согласно документам суда, рассказала, что два дня была вместе с принцем Эндрю на ранчо обвинённого в педофилии Джеффри Эпштейна, — говорится в сообщении.

Девушка, которой на тот момент было примерно 17–18 лет, отметила, что её задачей было развлекать его, в частности во время эротического массажа. За это Вирджиния получила вознаграждение порядка тысячи долларов.

Ранее 36-летняя Вирджиния, в прошлом носившая фамилию Робертс, описала принца как растлителя и одного из участников вечеринок, которые проводил миллиардер Джеффри Эпштейн.

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