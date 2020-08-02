Принца Эндрю заподозрили в использовании секс-рабыни

Девушка по имени Вирджиния Джуффре заявила, что провела несколько дней вместе с британским принцем Эндрю в качестве его секс-рабыни, сообщает издание Mirror.

— Предполагаемая жертва Вирджиния Джуффре, согласно документам суда, рассказала, что два дня была вместе с принцем Эндрю на ранчо обвинённого в педофилии Джеффри Эпштейна, — говорится в сообщении.

Девушка, которой на тот момент было примерно 17–18 лет, отметила, что её задачей было развлекать его, в частности во время эротического массажа. За это Вирджиния получила вознаграждение порядка тысячи долларов.