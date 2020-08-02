Британского экс-министра арестовали после обвинений в изнасиловании

В Великобритании арестовали члена Консервативной партии, которого обвинила в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодая девушка. Имени члена парламента, который ранее занимал пост министра, издание The Sunday Times не называет.

Как уточняется, мужчина был арестован утром 1 августа. Истица, ранее работавшая в парламенте, рассказала, что в 2019 году политик напал на неё, силой заставил заняться сексом. Произошедшее травмировало девушку, ей даже пришлось обратиться за помощью к специалистам.

Полиция Лондона проверяет обвинения, прозвучавшие в адрес арестованного. Правоохранители пояснили, что 31 июля получили информацию о том, что в период с июля 2019 года по январь 2020 года имели место четыре подобных инцидента.