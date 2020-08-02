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В России упростили оформление детских пособий

Госорганы будут сами получать информацию об алиментах.

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Фото © Pixabay

Малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет с ноября будет проще получить пособие. Власти сократили перечень необходимых для предоставления документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи. Распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Для оформления выплаты россиянам не придётся предоставлять документы об алиментах, информацию о них через систему межведомственного электронного взаимодействия представители госорганов будут получать самостоятельно.

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В Минтруде заявили, что изучат предложение.

Напомним, с 1 июня в России семьи с низкими доходами, в которых растут дети в возрасте от трёх до семи лет, получают ежемесячные пособия на несовершеннолетних. Размер выплат составляет половину от регионального прожиточного минимума для детей — около 5,5 тысячи рублей на ребёнка в месяц в зависимости от субъекта.

Ранее Лайф рассказывал о льготах и пособиях, которые могут получить молодые семьи.

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