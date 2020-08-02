Подводный Парфенон. В Греции открыли уникальный музей

Рядом с греческим островом Алонисосом открыт первый в мире подводный музей, он расположен на западе Эгейского моря, сообщает The Guardian.

— Аквалангисты на глубине 21–28 метров могут увидеть останки корабля, который перевозил греческие амфоры. Их возраст датируется примерно пятым веком до нашей эры. Историки предполагают, что торговый корабль затонул во время шторма, — пишет издание.

Отмечается, что дайверы могут посмотреть на уникальные вазы в период с 3 августа по 2 октября. Для тех, кто не может плавать и тем более нырять на такую глубину, проведут виртуальный тур по музею.