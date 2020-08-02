Подводный Парфенон. В Греции открыли уникальный музей

Рядом с греческим островом Алонисосом открыт первый в мире подводный музей, он расположен на западе Эгейского моря, сообщает The Guardian.
У итальянца забрали коллекцию из 17 дорогих автомобилей и передали в музейОтмечается, что он накопил задолженность по налогам в размере 4,5 миллиона евро.
— Аквалангисты на глубине 21–28 метров могут увидеть останки корабля, который перевозил греческие амфоры. Их возраст датируется примерно пятым веком до нашей эры. Историки предполагают, что торговый корабль затонул во время шторма, — пишет издание.
Отмечается, что дайверы могут посмотреть на уникальные вазы в период с 3 августа по 2 октября. Для тех, кто не может плавать и тем более нырять на такую глубину, проведут виртуальный тур по музею.
Тем временем в России в середине июля открыли Государственный Эрмитаж и Русский музей. Билеты в них можно приобрести только онлайн, а в музеи не пускают без медицинских масок.