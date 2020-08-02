На Кубани 22-летняя девушка умерла вскоре после родов. Её близкие уверены, что в смерти виноваты врачи

В городе Белореченске Краснодарского края 22-летняя девушка скончалась через несколько часов после кесарева сечения. В заключении медиков указано, что причиной скоропостижной смерти Кристины стал оторвавшийся тромб. Но, по словам родных, сотрудники морга им проговорились, что она умерла от потери крови.

В начале июня Кристину привезли со схватками в центральную городскую больницу. После того как малыш родился, её перевели в палату, а через несколько часов она скончалась.

— Её муж с ней разговаривал, спросил, как самочувствие. Она что-то говорила невнятное. Мы подумали, что от наркоза отходит и поэтому тяжело так. Даже мысли такой не возникло в голове, — рассказал Лайфу отец погибшей Гурген Варданян.

Медики назвали причиной смерти молодой девушки оторвавшийся тромб. Однако родственники утверждают, что у Кристины никогда не было проблем со здоровьем. По их словам, во время беременности она сдавала анализ на тромбофилию и он не показал никакой угрозы.

— Тромб в лёгком. Умирала она от тромба четыре часа. Обычно смерть в течение минуты наступает — моментально, а тут четыре часа она умирала. Приезжаю в морг, все ходят вокруг шепчутся: только анонимно, ваша сестра умерла от кровопотери, какой тромб? Они её просто бросили, и никто к ней не подошёл, — поделилась сестра Кристины Лаура Тарабрина.

Родственники девушки рассказывают, что в 2017 году в этой больнице уже был подобный случай. Тогда при родах умерла жена Егора Манькова. По словам вдовца, ему также сразу не показали тело, результаты вскрытия семье неизвестны.