Во всём виноват лук. Около 400 жителей США заразились сальмонеллёзом

В США случилась вспышка сальмонеллёза. Этой острой кишечной инфекцией заразилось около 400 человек в более чем 30 штатах, сообщает телеканал CBS.

Вероятным источником инфекции мог стать красный лук от калифорнийской компании Thomson International, отметили в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Компания уже отзывает все сорта своего лука — красный, белый, жёлтый и сладкий, — которые могли храниться рядом с потенциально заражённым сальмонеллами продуктом.

Из данных федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний следует, что на сегодняшний день в США зарегистрировано 396 случаев заражения кишечной инфекцией, а 60 человек госпитализированы. Пока летальных исходов не зафиксировано. Вспышка кишечной инфекции, которая может быть связана с американской, случилась также в Канаде, сообщил телеканал.

Во Всемирной организации здравоохранения, в свою очередь, отметили, что большинство случаев заболевания сальмонеллёзом проходят в лёгкой форме, а пациенты выздоравливают без специального лечения. Однако для пожилых людей или детей болезнь может стать трудным испытанием. Отмечается, что степень тяжести зависит от самого пациента и серотипа сальмонелл.

Для профилактики в ВОЗ рекомендуют следовать практическим правилам пищевой гигиены, в частности проводить тщательную тепловую обработку продуктов.