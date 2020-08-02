Аналитики назвали самые популярные продукты у россиян

Россияне в первые месяцы 2020 года в магазинах "Пятёрочка" и "Магнит" чаще всего покупали бананы, сахар и картофель. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическое подразделение "ЧекСкан Research".
Отмечается, что чаще этих продуктов потребители покупали только пакет для покупок, ставший самым ходовым за прошедший период текущего года. При этом в некоторых регионах были и исключения из правил. Например, жители Северо-Западного федерального округа чаще всего приобретали в магазинах "Магнит" нарезной батон, а в Северо-Кавказском ФО в тройку популярных товаров вошёл майонез "Провансаль".
Всего исследователи проанализировали 2,5 миллиона чеков. Эксперты отметили, что ведущие игроки рынка чувствуют себя достаточно уверенно и их ситуация в условиях текущего кризисного состояния чуть лучше, чем у других.
Война за правду. Что делать, если ценник товара не соответствует его цене на кассе "Пятёрочки" или "Дикси"На полках магазинов стоит множество товаров с разными ценниками. Вы выбираете самый выгодный для себя, идёте на кассу, а вам говорят, что стоимость товара выше, чем вы думали. Как вести себя в этой ситуации? И что делать, если не ту цену вы обнаружили по чеку уже дома?
Отмечается, что в обеих сетях с начала января средний чек начал расти, достигнув пика в апреле — 550 рублей в "Магните" и 576 рублей в "Пятёрочке". Но к июлю сумма уменьшилась и составила 500 и 503 рубля соответственно.
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