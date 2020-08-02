Аналитики назвали самые популярные продукты у россиян

Война за правду. Что делать, если ценник товара не соответствует его цене на кассе "Пятёрочки" или "Дикси" На полках магазинов стоит множество товаров с разными ценниками. Вы выбираете самый выгодный для себя, идёте на кассу, а вам говорят, что стоимость товара выше, чем вы думали. Как вести себя в этой ситуации? И что делать, если не ту цену вы обнаружили по чеку уже дома?