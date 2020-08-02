Путин поздравил сотрудников железной дороги с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме поздравил работников железнодорожной отрасли с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

— Сегодня, во многом благодаря вашей компетентности и ответственному отношению к делу, даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации железнодорожная отрасль демонстрирует хорошие показатели, — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что идёт масштабная модернизация существующих объектов. Он упомянул развитие Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, обустройство подходов к портам Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов и другие важные перемены в железнодорожной отрасли.