После гибели семьи на алтайском курорте возбудили ещё одно уголовное дело

По факту гибели семьи из четырёх человек на турбазе в Алтайском крае возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, семье 51-летнего жителя Барнаула, разместившейся на туристической базе "Глобус" в селе Ая, были оказаны не отвечающие требованиям безопасности услуги.

— В результате мужчина, его 43-летняя супруга и двое детей 16 и 10 лет скончались в номере гостиницы. Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом, — уточнила старший помощник руководителя краевого СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.