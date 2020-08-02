После гибели семьи на алтайском курорте возбудили ещё одно уголовное дело

По факту гибели семьи из четырёх человек на турбазе в Алтайском крае возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, семье 51-летнего жителя Барнаула, разместившейся на туристической базе "Глобус" в селе Ая, были оказаны не отвечающие требованиям безопасности услуги.
— В результате мужчина, его 43-летняя супруга и двое детей 16 и 10 лет скончались в номере гостиницы. Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом, — уточнила старший помощник руководителя краевого СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.
Чиновник и его семья на алтайском курорте могли погибнуть из-за дизельного генератора. Лайф узнал детали трагедииСледователи собираются задержать владельца турбазы.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Напомним, 31 июля в одном из номеров на турбазе были обнаружены тела четырёх человек — родителей и их несовершеннолетних детей. Семья приехала на отдых 26 июля. Погибший Иосиф Кременских был начальником отдела по взаимодействию со СМИ Управления по печати Алтайского края. 1 августа следователи задержали владельца турбазы.