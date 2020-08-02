Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

После гибели семьи на алтайском курорте возбудили ещё одно уголовное дело

Ранее следователи задержали хозяина турбазы.

1084

По факту гибели семьи из четырёх человек на турбазе в Алтайском крае возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, семье 51-летнего жителя Барнаула, разместившейся на туристической базе "Глобус" в селе Ая, были оказаны не отвечающие требованиям безопасности услуги.

В результате мужчина, его 43-летняя супруга и двое детей 16 и 10 лет скончались в номере гостиницы. Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом, — уточнила старший помощник руководителя краевого СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Чиновник и его семья на алтайском курорте могли погибнуть из-за дизельного генератора. Лайф узнал детали трагедии

Следователи собираются задержать владельца турбазы.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Напомним, 31 июля в одном из номеров на турбазе были обнаружены тела четырёх человек — родителей и их несовершеннолетних детей. Семья приехала на отдых 26 июля. Погибший Иосиф Кременских был начальником отдела по взаимодействию со СМИ Управления по печати Алтайского края. 1 августа следователи задержали владельца турбазы.

Выбор редакции

Loading...