Движение — это жизнь. Около 16 тысяч человек приняли участие в Московском полумарафоне — видео

В забеге есть две дистанции — 5 и 21,1 километра.

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Сегодня в российской столице в 9:00 стартовал Московский полумарафон, участниками которого стало около 16 тысяч человек.

— Уже два года Московский полумарафон входит в серию "ЗаБег.РФ". В этом году в Московском полумарафоне примут участие около 16 тысяч человек, они побегут дистанции 5 и 21,1 км, — рассказал директор мероприятия Дмитрий Тарасов.

Он отметил, что после рекомендаций Роспотребнадзора в связи с ситуацией с коронавирусом детские забеги, которые должны были состояться накануне, были отменены. По словам Тарасова, организаторы приняли все возможные меры безопасности, в том числе замер температуры на входе.

Несмотря на то что окончание забега назначено на 13:00, уже известны победители. Лучшей среди женщин-участниц стала победительница чемпионата Европы в помещении в беге на 3000 метров Елена Коробкина, которая установила рекорд Московского полумарафона, финишировав с результатом 1 час 10 минут 29 секунд. А среди мужчин первым к финишу прибежал бронзовый призёр Универсиады 2015 года в беге на 5000 метров Ринас Ахмадеев, преодолев дистанцию за 1 час 4 минуты 24 секунды.