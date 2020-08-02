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За сутки после открытия границу России с Абхазией пересекли более 7,5 тысячи человек

В обоих направлениях её преодолело свыше 1900 транспортных средств.

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Фото © Shutterstock

Более 7,5 тысячи человек пересекли границу России с Абхазией в первый день после её открытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сочинскую таможню.

В обоих направлениях российско-абхазскую границу пересекли за первые сутки 1907 транспортных средств, — говорится в сообщении.

В Черногории пока не принято решение об открытии границы для российских туристов

Отмечается, что власти страны понимают востребованность этого туристического направления для граждан РФ.

Отмечается, что из РФ в Абхазию прибыло более пяти тысяч человек, а из республики в Россию — свыше 2,5 тысячи.

Напомним, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией. В ходе работы над этим решением были учтены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность инфраструктуры к приёму туристов.

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