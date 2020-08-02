За сутки после открытия границу России с Абхазией пересекли более 7,5 тысячи человек

Более 7,5 тысячи человек пересекли границу России с Абхазией в первый день после её открытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сочинскую таможню.
— В обоих направлениях российско-абхазскую границу пересекли за первые сутки 1907 транспортных средств, — говорится в сообщении.
В Черногории пока не принято решение об открытии границы для российских туристовОтмечается, что власти страны понимают востребованность этого туристического направления для граждан РФ.
Отмечается, что из РФ в Абхазию прибыло более пяти тысяч человек, а из республики в Россию — свыше 2,5 тысячи.
Напомним, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией. В ходе работы над этим решением были учтены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность инфраструктуры к приёму туристов.