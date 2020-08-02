За сутки после открытия границу России с Абхазией пересекли более 7,5 тысячи человек

Более 7,5 тысячи человек пересекли границу России с Абхазией в первый день после её открытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сочинскую таможню.

— В обоих направлениях российско-абхазскую границу пересекли за первые сутки 1907 транспортных средств, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из РФ в Абхазию прибыло более пяти тысяч человек, а из республики в Россию — свыше 2,5 тысячи.