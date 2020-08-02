Кравчук назвал первые шаги по урегулированию в Донбассе

Первый президент Украины и глава делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук перечислил те шаги, которые необходимо сделать в ходе переговоров по Донбассу, сообщает УНИАН.

— Он намерен поднять на переговорах два вопроса — создание фонда для восстановления Донбасса, а также свободной экономической зоны, — информирует издание.

Кравчук напомнил, что в результате Будапештского меморандума Украина ликвидировала 175 ракет с ядерными боеголовками. Включая стоимость шахт, это по нынешним меркам обошлось стране примерно в 300 млрд долларов. По его мнению, такое решение сказалось на уменьшении ядерных арсеналов и других государств тоже.

Как считает Кравчук, на этом основании Украина вправе поднять вопрос о создании специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса. Такую идею может поддержать и Россия. Вторая его инициатива касается создания свободной экономической зоны в Донбассе, что будет способствовать привлечению инвестиций.