Кравчук назвал первые шаги по урегулированию в Донбассе

Первый президент Украины и глава делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук перечислил те шаги, которые необходимо сделать в ходе переговоров по Донбассу, сообщает УНИАН.
— Он намерен поднять на переговорах два вопроса — создание фонда для восстановления Донбасса, а также свободной экономической зоны, — информирует издание.
Кравчук напомнил, что в результате Будапештского меморандума Украина ликвидировала 175 ракет с ядерными боеголовками. Включая стоимость шахт, это по нынешним меркам обошлось стране примерно в 300 млрд долларов. По его мнению, такое решение сказалось на уменьшении ядерных арсеналов и других государств тоже.
Пушков возмутился требованием Кравчука заплатить Украине 300 миллиардов долларовПолитик отметил, что эти средства исчезли бы, не дойдя до точки назначения.
Как считает Кравчук, на этом основании Украина вправе поднять вопрос о создании специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса. Такую идею может поддержать и Россия. Вторая его инициатива касается создания свободной экономической зоны в Донбассе, что будет способствовать привлечению инвестиций.
Ранее Кравчук заявил, что рассчитывает на "помощь" России по восстановлению Донбасса. Он также сообщил о готовности идти на компромиссы, но добавил, что такие вещи, как суверенитет, территориальная целостность или потери независимости не могут являться предметом уступок.