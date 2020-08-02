Инфантино останется главой ФИФА, несмотря на разбирательство

Джанни Инфантино вправе оставаться президентом Международной федерации футбола (ФИФА) и не должен быть насильно отстранён от должности, пока в его отношении ведётся расследование. Заявление ФИФА цитирует агентство Associated Press .

— Ничто не мешает президенту [Инфантино] выполнять свои обязанности. Он продолжит полностью выполнять свои функции в ФИФА, — сказано в нём.

Напомним, 30 июля специальный прокурор в Швейцарии начал разбирательство в отношении Инфантино и федерального прокурора страны Михаэля Лаубера, анонсировавшего свою отставку в 2021 году. Перед этим общественности стало известно об их неофициальных встречах. Они происходили, когда прокуратура расследовала несколько связанных с футбольной федерацией дел.