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Инфантино останется главой ФИФА, несмотря на разбирательство

Спортивного функционера обвиняют в подстрекательстве сотрудников прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями.

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Джанни Инфантино. Фото © AP / TASS

Джанни Инфантино вправе оставаться президентом Международной федерации футбола (ФИФА) и не должен быть насильно отстранён от должности, пока в его отношении ведётся расследование. Заявление ФИФА цитирует агентство Associated Press.

Ничто не мешает президенту [Инфантино] выполнять свои обязанности. Он продолжит полностью выполнять свои функции в ФИФА, — сказано в нём.

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Напомним, 30 июля специальный прокурор в Швейцарии начал разбирательство в отношении Инфантино и федерального прокурора страны Михаэля Лаубера, анонсировавшего свою отставку в 2021 году. Перед этим общественности стало известно об их неофициальных встречах. Они происходили, когда прокуратура расследовала несколько связанных с футбольной федерацией дел.

Ранее ФИФА обвиняла средства массовой информации в попытке подрыва доверия к президенту организации Джанни Инфантино.

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