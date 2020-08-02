Пальмовое масло загрязнило южные пляжи побережья Болгарии

На пляжи на юге побережья Болгарии уже несколько дней подряд Чёрное море выбрасывает шарики пальмового масла. Отдыхающие подали сигнал властям о загрязнении, а в отдельных местах решили самостоятельно почистить песок и собрали несколько сотен килограммов продукта.

— Масло вредит морской экосистеме, даже запах от него мешает нормальному отдыху на пляже и создаёт угрозу здоровью, особенно детей. Именно поэтому мы, не дожидаясь властей, предприняли попытку почистить пляж, — заявил экоактивист Борис Садов в беседе с телеканалом bTV

Замърсяване на плажовете и водата с палмово масло от Обзор до Иракли. Към момента без никаква конкретна информация откъде е. ?!

Изпратен е сигнал до общината и е издадено предписание за почистване. pic.twitter.com/6reBmZ51N8 — Гражданите (@Grajdanite) July 31, 2020

Однако в Морской администрации Варны не согласились с опасностью загрязнения, отметив, что пальмовое масло — растительный продукт и морским обитателям оно ничем не угрожает. Там предположили, что продукт попал в воду с борта одного из судов, которые проходят в международных водах, а неблагоприятная ситуация возникла из-за погоды, так как ветер отправил масло непосредственно к берегу.

Санитарные службы взяли образцы продукта для проведения исследований, но результаты пока не готовы. Ситуация тем временем ухудшается. Масляные шарики достигли уже пляжей в самой южной части черноморского побережья в районе города Ахтопол.