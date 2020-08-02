История дружбы и любви со школьной скамьи. Пара из Монтаны поженилась, когда умерли все их бывшие супруги

История любви длиною порядка восьми десятилетий достигла своего апогея: мужчина и женщина из Монтаны (оба возрастом 91 год) сыграли свадьбу, сообщает TMZ.

— Иван О'Нил и Джерри Соурада подружились ещё в первом классе. Потом они влюблялись в других людей и периодически встречались на вечеринках бывших одноклассников. Они пережили всех бывших супругов, и в итоге Иван сделал Джерри предложение, — пишет издание.

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Пара пока не планирует отправляться в свадебное путешествие из-за пандемии коронавируса, но новоиспечённые супруги заявили, что при первой же возможности устроят себе медовый месяц.