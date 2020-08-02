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Митя Фомин поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!" на Московском полумарафоне

Артист отметил, что 2020 год ярко показал, как важна роль медиков в жизни каждого.

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Фото © Instagram / mf_agent

Певец Митя Фомин пробежал дистанцию в пять километров на полумарафоне в Москве в футболке с портретом врача Ануш Овакимян, поддержав акцию "Пожалуйста, дышите!".

Артист рассказал, что занимается бегом регулярно — и на гастролях, и на отдыхе, передаёт РИА "Новости".

Для меня бег — давно привычный образ жизни, поэтому, когда приглашают на забег в такой мощной компании, а здесь тысячи участников, я поддерживаю, — поделился Фомин.

По словам певца, 2020 год ярко продемонстрировал роль медиков в жизни каждого. Артист рассказал, что всегда призывает по достоинству оценивать труды врачей, прежде всего материально.

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Напомним, участниками Московского полумарафона стали около 16 тысяч человек.

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